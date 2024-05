Paláncz György igazgató az ünnepélyes megnyitón elmondta, hogy az alkotó az iskola kollégiumában dolgozik.

– Boros Péter békéscsabai származású rajz-földrajz szakos tanár, szobrászművész, akinek számos kültéri alkotását láthatjuk országszerte. Van portréja II. Rákóczi Ferencről, Baján kagánról, sőt, az Aranycsapatról is. Békéscsabán a múzeumnál látható az életnagyságú Munkácsy-bronzszobra, ő készítette az Élővíz-csatornánál lévő kacsacsaládot is, valamint a Csabagyöngye Kulturális Központban lévő A láthatatlan légiós is az ő nevéhez fűződik. Nemcsak a szobrászatban, hanem a festészetben is jártas, most egy csokorra való képet válogatott nekünk. A megnyitón a kollégium másik dolgozóját, Sebők Antalt is köszönthetjük, aki szaxofonon játszik – részletezte az igazgató.

Boros Péter elárulta, hogy a Közgében kiállított képei hosszú alkotófolyamat eredményei. Van olyan, amelyiket több mint huszonöt éve készítette, egy másikat, a Terrakotta torzót már tíz éve újra és újra átfesti.

– A vegyes témájúak közül két festményem Rodin szobrairól szól, nyolc másik pedig a lepantói ütközetet eleveníti meg. Utóbbiaknál a hangulat, a színek mellett a formákra is nagyon figyeltem. Majdnem nonfiguratívak, a gömb mindegyiken megjelenik. Michelangelo mondta egykor, hogy a legtökéletesebb forma a kőgömb, amit ha legurítanak a hegyről, akkor sem törik le róla darab. A gömb jelképezheti a végtelenséget, a világmindenséget, a bolygókat is. Jó érzés fiataloknak kiállítani, szerintem ők sokkal nyitottabbak a világra, hamarabb formálnak véleményt – tette hozzá a művész.