Seregi Zoltán elmondta, hogy kinyílik a világ a békéscsabai és környékbeli közönség számára, hiszen olyan előadások és országok sztárok érkeznek a Városházi Esték keretében Békéscsabára, amelyekért és akik miatt messzire kellene utazni. A programok döntő többségének a városháza díszudvara ad helyet, amely 530 néző befogadására alkalmas. A záró produkciót a főtéren rendezik, ez a hagyományoknak megfelelően egy békéscsabai sikerdarab lesz, most A szőke ciklon a teátrumhoz is köthető Viharsarok Táncszínház előadásában.

Seregi Zoltán, a Jókai színház igazgatója és Varga Tamás alpolgármester ismertette a Városházi Esték kínálatát. Fotó: Licska Balázs

Ilyen programok várhatók két héten át

Sorolta, hogy milyen előadások várhatók június 21. és július 5. között, azaz két héten át.

Június 21-én, pénteken Robin Hawdon: Szeretetből egy is sok című vígjátéka kerül színpadra, olyan művészekkel, mint Trokán Anna, Gregor Bernadett és Beleznay Endre. Június 23-án, vasárnap Marshall Karp: Örömszülők című vígjátéka lesz a porondon, többek között Mikó Istvánnal és Vándor Évával. Június 27-én, csütörtökön Gubik Petra-koncertet szerveznek. Június 28-án, pénteken A kellékes című előadás várható Kern Andrással. Június 29-én, szombaton Csányi Sándor érkezik Békéscsabára.

Június 30-án, vasárnap a Szakíts, ha tudsz! című előadásban fellép Szulák Andrea, Vadász Gábor és Szőlőskei Tímea. Július 2-án és 3-án, kedden és szerdán Szente Vajk rendezésében a Legénybúcsú kerül színpadra, amelyet hatalmas érdeklődés övezett a Jókai színházban is. Július 4-én, csütörtökön a Ne most, drágám! című bohózat lesz terítéken Szerednyey Béla rendezésében, Nagy Sándorral és Járai Mátéval a főszerepben. Július 5-én, pénteken pedig A szőke ciklon című eltáncolt regénnyel lép fel a főtéren a Viharsarok Táncszínház.

Kedvező jegyárakra törekedtek

Varga Tamás alpolgármester kiemelte, hogy a Városházi Esték milyen komoly múltra tekint vissza, és hogy nincs nyár Békéscsabán a rendezvénysorozat nélkül, amelynek keretében országos sztárok és helyi büszkeségek lépnek fel. Úgy véli, kiváló felhozatalt állítottak össze, sok munka van benne, és szerinte ennek meg is lesz az eredménye. A jegyáraknál is törekedtek arra, hogy kedvezőek legyenek, a záróelőadás pedig félig-meddig ingyenesnek is mondható, hiszen bárki megnézheti a főtéren, nem muszáj rá egyébként kedvezményes árú tikettet váltani.

Múzeumok Éjszakája is lesz Békéscsabán

Beszélt az intézmények közötti együttműködés fontosságáról is. Mivel kiépítik az infrastruktúrát a Sztraka Ernő által tervezett, 150 éves városháza díszudvarán, a Csabagyöngye Kulturális Központ szintén visz oda egy előadást. Június 22-ére pedig azért nem terveztek előadást a Városházi Esték keretében, mert akkor lesz a Múzeumok Éjszakája, amelyen egyébként is rengeteg program vár majd a békéscsabaiakra és a városba érkezőkre.