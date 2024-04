A paraszti hagyományban a legszélesebb körben ismerték Szent György alakját, akinek ünnepnapja április 24-hez kötődik. 2013 óta a jeles nap hétvégéjén a Magyar Tájházak Szövetsége a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Napján hagyományteremtő programjaikkal nemcsak a tavaszi állatkihajtás egykori emlékeire, hanem a megújulásra, a természet és az emberek újjászületésére is figyelmet kívánnak fordítani.

A tésztakóstolás

Csorváson már szombaton kora reggel kinyílt a Szlovák Emlékház és Közösségi Ház kapuja, hogy – kapcsolódva a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Napjához, a Csorvási Szlovák Önkormányzat, a városi önkormányzat és a Csorvási Nonprofit Kft. közös szervezésében – egy kellemes programja invitáljon gyerekeket és felnőtteket.

Szorgalmas női kezek már a múlt héten elkészítették a tésztát, majd szombaton délelőtt megfőzték és négyféle ízesítéssel – túrós, grízes, mákos és káposztás – tálalták, amit látogatásunkkor a közösségi ház udvarán felállított sátorban a vendégek már jóízűen fogyasztották.

– Tavaly csatlakoztunk először ehhez a naphoz, ekkorra készült el teljesen az emlékházunk. Nyílt rendezvény, bárki jöhet – kalauzolt Hugyik Erzsébet, a Csorvási Szlovák Önkormányzat elnöke. – Körülbelül mintegy háromszáz vendég fordult meg nálunk. A tészták mellett Knyihár Mihálynál lehet kolbászt kóstolni. Az önkormányzat kitelepítette a népi játékait, amit a gyerekek nagy örömmel vettek birtokba. Számukra az emlékháznál a Művelődési Ház részéről Dunainé Zengő Emese és Tóth Marianna vezetésével kézműves foglalkozásokat is tartunk. Az önkormányzat szövői is bemutatták, hogyan is készülnek a szőnyegek. A néprajzi gyűjteményt Csorvás díszpolgára, Dohányos András mutatta be.

A rendezvényen a város szlovákiai testvértelepülése, Diószeg Hahota Színjátszó csoportjának tagjai is részt vettek, akik este a művelődési házban előadták a nagy sikerű A kaktusz virága című kétfelvonásos zenés vígjátékot.