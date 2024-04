Veres Krisztina, a Meseház vezetője és Bogárné Szőke Erika kiemelte, nagyon büszkék az elért eredményekre, hiszen számos munkaóra és megszámlálhatatlan öltés rejlik a csodaszép alkotások mögött. A díjazott munkák alkotói: Arnóth Anna, Bogárné Szőke Erika, Farkasné Zemján Gyöngyi, Herpai Jánosné, Hugyeczné Volent Viktória, Szilágyi Éva, Zahorán Pál Zoltánné.

A Forgórózsa díjazott munkáinál dr. Máté Mihályné (balra), Bogárné Szőke Erika, Veres Krisztina, Arnóth Anna, Raffai Mihályné, Gris Béláné, Farkasné Zemján Gyöngyi, Vassné Erika, Tóth Gézáné, Hugyeczné Volent Viktória, Herpai Jánosné, Pitner Györgyné Fotó: Bencsik Ádám

Az együttlét csodája is bearanyozza életüket

– A találkozások barátságos helyszínét, az elmélyült alkotás hátterét köszönjük a Meseház munkatársainak – hangsúlyozta Bogárné Szőke Erika. – A Csoóri Sándor Program biztosította mindazt, hogy sikerrel pályázhassunk, köszönet érte. Hálás köszönetem a csoport minden tagjának, akik velem együtt hisznek abban, hogy miközben hímzéseinkkel a néphagyományok átörökítését szolgáljuk, a közösség öröme, az együttlét csodája is bearanyozza hétköznapjainkat.

Bogárné Szőke Erika gyermekkora óta hímez, a Meseházi Forgórózsa Hagyományőrző Kört 2013-ban alapította. A tagok azóta számtalan sikert zsebeltek be, tíz tartalmas esztendő munkáiból nyitottak tárlatot tavaly Békéscsabán, a Nemzetiségi Klubházban.

– Mindegyik elkészített, kiállított darabnak mondanivalója van, elsősorban lakástextileken és viseleteken keresztül üzennek a jelentéssel bíró motívumok – ecsetelte Erika. – A hímzések elkészítése időigényes, a nagyobb asztalterítőknél például több hónapot is igénybe vehet a munka. Ahogy az idő múlik, úgy bontakoznak ki a motívumok, úgy lesz az alkotó öröme is egyre nagyobb – mondta a népi iparművész.

Arnóth Anna (balra) és Raffai Mihályné szakmei eszmecsere közben Fotó: Bencsik Ádám

A modern is lehet szép, ha ízléses

Az igazi elismerés pedig az a csoport tagjainak, ha az elkészült munkáikat díjazzák, és emellett családtagjaik, barátaik is láthatják. Így volt ez a XIX. Kárpát-medencei Népi Textilfesztiválra készített hímzéseiknél is, amiket heteken át láthatott a közönség a Békés Megyei Könyvtárban.

Közösen látogattak el a tárlatra, és ahogy fogalmaztak, megérte a ráfordított idő, a sok ezer öltés. Azt már Veres Krisztina tette hozzá, hogy a kivitelezésben résztvevő tagok igazi csodát hoztak létre.

– Minden szerdán több órát együtt töltünk a 22 taggal – hangsúlyozta Veres Krisztina. – Várjuk a fiatalokat, a kezdőket is. A csoport kapcsolódik a Meseház közművelődési tevékenységéhez is, a gyermeknapon, a szüreti mulatságon is bemutatkozunk; a kisebbek tűbe fűznek a Forgórózsa tagjainak hozzáértésével, az egyszerűbb lánc-, szár- és laposöltést is kipróbálhatják.

Bogárné Szőke Erika a modern hímzéssel kapcsolatban kiemelte, jó, ha tű kerül a kezekbe, a modern is lehet szép, ha ízléses. Találkozhat az alkotókedv és a szépség, kiteljesedhet az, amit a kultúránk rejt, el lehet jutni a népművészet irányába.

A helyi értékek fontosak számukra

A Forgórózsa tagjai a megyei könyvtárban a legmagasabb díjat elnyert alkotásaiknál leülve elmondták, nagy hatással van rájuk csoportvezetőjük, Erika szuggesztív ereje, ugyanakkor semmit nem erőltet rá a csapat tagjaira.

– A helyi értékek fontosak számunkra, fontosak az intézménynek, ahol működünk, és fontosak a városnak is. A békéscsabai díszítőművész hagyomány nagyon gazdag, a Munkácsy múzeum őriz sok-sok kézimunkát, de a népművészeti egyesületnél, a különféle klubházakban és magángyűjteményekben is fellelhetők a tiszta források – ecsetelte Bogárné Szőke Erika. – Hűek vagyunk a hagyományokhoz, közben pedig igazodunk a mai igényekhez is. Színekkel játszadozva a mai modern ízlés felé közelítünk, de mindig a természetes anyagok használatára törekszünk. A technikai kivitelezésben az eredeti, hagyományos megoldásokat követjük. Figyelünk arra is, mit látnak szívesen otthonaikban a mai fiatalok. Az alkotásaink kedvességet, melegséget, árasztanak, jó közöttük lenni.

Bogárné Szőke Erika (balra), Arnóth Anna, Raffai Mihályné és Gris Béláné is büszke az alkotásokra Fotó: Bencsik Ádám

Nem piaci portékát, időtálló értéket teremtenek

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár Kós Károly: Régi Kalotaszeg című művéből idézett a csabai textilfesztivál megnyitóján. Elmondta, a textilkonferenciákon és a kapcsolódó rendezvényeken a Kós által említett, széjjel szórt kövek összeszedése, és azok magunk képére építése történik. A kötőanyag a hit, a nagy fanatizmus és a sok munka.

Az államtitkárhoz hasonlóan a Forgórózsa tagjai is úgy fogalmaztak, nem piaci portékát, hanem olyan értéket teremtenek, mely őrzi a hagyományokat, de ugyanúgy szolgálja a jövőnket is.