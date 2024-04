BATTONYA

Április 12., péntek

18.00: Fedezzük fel együtt a csillagos égbolt csodáit. A csillagvizsgálás rejtelmeibe Torma Csaba amatőr csillagász vezeti be az érdeklődőket a művelődési házban.

Április 13., szombat

15.00: Határon túl címmel bemutatkozik Arad és környéke alkotó közössége a Korona Galériában.

BÉKÉS

Április 12., péntek

20.00: Ismerős Arcok koncert a kulturális központban.

Április 14., vasárnap

10.00: IV. Körös-körül Jótékonysági Futóverseny. Versenyközpont a József Attila utca 12. szám alatt.

Április 15., hétfő

15.00: Ünnepi testületi ülés a békési kulturális központban.

Április 16., kedd

16.30: Repülő Mesepárna Kalandok – úti cél: Románia. A gyermekek mesepárnán repülnek a népmesék segítségével országról országra a Föld körül, ezúttal az úti cél Románia lesz Dihenné Rucz Erika segítségével a kulturális központban.

17.00: Fapadon a fél világ körül… Kalandozások Indiában és Sri Lankán. Futaki Éva úti beszámolója a kulturális központban.

BÉKÉSCSABA

Április 12., péntek

14.00-17.00: Kézműves és termelői vásár a Lencsésin, a Gyöngy presszónál.

17.00: László B. Mónika békéscsabai költő unplugged előadása a Békés Megyei Könyvtárban.

17.30: Tízéves a taekbo Békéscsabán – kiállításmegnyitó és edzés a Lencsési Közösségi Házban.

Április 13., szombat

11.00: Kalap Jakab-koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.

13.00-17.00: Ligeti vásár és ökobörze a ligeti látogatóközpontban.

13:30: E-foci virtuális futballbajnokság a Békés Megyei Könyvtárban.

14.00: Lorien-levélkészítő foglalkozás a Békés Megyei Könyvtárban.

16.00: Ingyenes kurátori szaktárlatvezetés a Munkácsy Mihály Múzeumban a Munkácsy Mihály Honfoglalása című kiállításban.

17.00-22.00: Tavaszi családi táncház a Balassi Bálint Magyar Művészetek Házában.

20.00: 30Y_X lemezbemutató koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Április 14., vasárnap

9.00: Holokauszt 80 – helytörténeti séta a Széchenyi-ligeti zsinagógától a vasútállomásig.

Április 15., hétfő

10.30: Végtelen történeteink címmel silent book-kiállítás a Békés Megyei Könyvtárban.

14.00: Virtuális séta a Lencsésin Mészáros Zsuzsa vezetésével a Lencsési Közösségi Házban.

19.00: Karinthyráda – monodráma Haumann Petra előadásában a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Április 16., kedd

14.30, 17.30 és 18.30: bemutató tornák a Lencsési Közösségi Házban.

19.00: Kepes András: Két macska voltam című előadása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Április 17., szerda

16.00: Rablórömi-bajnokság a Lencsési Közösségi Házban.

19.00: Thank You for the Music: a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar és a Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar koncertje a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Április 18., csütörtök

10.30: Észt nap a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán.

17.00: Békéscsaba műemlékei nyomában címmel városismereti séta a Békés Megyei Könyvtártól.

17.00: Gyógyító ásványok – kiállításmegnyitó a Lencsési Közösségi Házban.

17.30: Közéleti teaház a Lencsési Közösségi Házban, dr. Szabó Mihály neurológussal.

19.00: Akasztott ember, avagy a Kiszámíthatatlan jövő – Mogács Dániel önálló estje a Csabagyöngye Kulturális Központban.

DOMBEGYHÁZ

Április 13., szombat

13.00: Mutasd magad Dél-Békés tehetségkutató a helyi művelődési házban.

GYULA

Április 12., péntek

17.00: Alzheimer – Kollár István dokumentumfilmje az Erkel Ferenc Művelődési Házban.

Április 13., szombat

10.00: Programok a gyulai várban. Benne: 10.00-18.00: Tűzben edzett – működő kovácsműhely, 11.00: Solymászbemutató, 12.30: Képmutogató az 1566-os ostromról, 13.00: Csatazaj a középkorban – interaktív fegyverbemutató, 14.30: Vitézek és védművek – védművek az 1566-os ostromban, 15.30: Képmutogató az 1566-os ostromról, 20.00: Gyertyafényes tárlatvezetés.

13.30: Női szalon. Ruhabemutató a 19. századi arisztokrata viseletről az Almásy-kastélyban.

17.00: Premier Művészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola gálaműsora. Könnyűzenei koncert az iskola tanárainak közreműködésével és táncgála az Erkel Ferenc Művelődési Házban.

18.30: A kastély gyertyafényben az Almásy-kastélyban.

Április 14., vasárnap

11.00: Kastélytúra Tacskó Döncivel az Almásy-kastélyban.

11.00: Programok a gyulai várban. Képmutogató a vár 1566-os ostromáról, 11.30: Büntetések a középkorban – nem interaktív előadás a várbörtönben, 12.30: Képmutogató a vár 1566-os ostromáról.

Április 15., hétfő

10.30 és 13.00: Kávészünet-koncert a költészet napja alkalmából általános- és középiskolás diákok részére az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

KARDOSKÚT

Április 13., szombat

11.00: Járási nyugdíjas találkozó.

Április 14., vasárnap

8.00: Országfásítás: faültetés a temetőben.

MEZŐBERÉNY

Április 12., péntek

17.00: Versünnep a magyar költészet napja alkalmából Az Orlay házban. Kukorelly Endre író, költő új köteteket mutat be, a vers- és novellaíró-pályázat eredményhirdetése, a Tűzmenedék együttes megzenésített verseket ad elő.

Április 13., szombat

8.00. Bolhapiac a piaccsarnokban.

OROSHÁZA

Április 12., péntek

14.00: Xbox-délután a gyermekkönyvtárban.

14.00: Írásbeli németverseny a Székács iskolában.

Április 13., szombat

14.00: Mályvavirág jógaparti a Petőfi művelődési központban.

Április 15., hétfő

14.00: Vetélkedő a magyarországi németek történelméről, Bajorországról, Baden Württembergről a Táncsics gimnáziumban.

Április 16., kedd

16.30: Horgoljunk együtt! – az Orosházi Egészségfejlesztési Iroda programja a kórház földszinti irodasorán.

Április 17., szerda

17.00: LélekVitamin Klub találkozója a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban.

Április 18., csütörtök

15.00: Értékeink mentén – Kenderkóc játszóház az Árpád-kertben.

17.00: Értékmentő szálak – 60 éves az Orosházi Díszítőművészeti Kör a Petőfi művelődési központban.

19.00: Kiss Tibi és az Aranyakkord a művelődési központban.

SARKAD

Április 15., hétfő

16.30: Kiállítás óvónők munkáiból a városi képtárban.

Április 18., csütörtök

13.00: Tavaszi játszóház a városi képtárban.

SZEGHALOM

Április 18., csütörtök

18.00: Aradi-Varga show a művelődési központban.

TÓTKOMLÓS

Április 12., péntek

10.00: Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja tiszteletére megemlékezés a vasútállomásnál, az emléktáblánál.

Április 13., szombat

17.00: 25 éve készült Závada Pál regényéből a Jadviga párnája – találkozó a természet házában.

VÉSZTŐ

Április 12., péntek

19.00: Ifjúsági és felnőtt táncház a művelődési központban.

Április 15., hétfő

14.00: Szabadság, szerelem – Petőfi 200-előadás Rékasi Károllyal a főszerepben a művelődési központban.