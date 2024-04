A huszadik születésnapját ünneplő Anna and the Barbies zenekar a koncerttermek harsányságából a színházi világ intimitásába húzódott vissza Pásztor Annával és testvérével, Pásztor Sámuellel. A rendhagyó koncerten a versek és a zene segítségével keresték a választ az élet nagy kérdéseire, szó esett többek között álmokról, csodákról, hitről. A kettőshöz csatlakozott vendégművészként Novák Péter énekes, színész is, aki a dalszövegeket sajátos értelmezésben interpretálta.

Az Anna and The Barbies Színházi Duó, azaz Pásztor Anna és Pásztor Sámuel fellépésével rajtolt el az idei Tavaszi fesztivál Békéscsabán. Fotó: Bencsik Ádám

Az április 3-ától 30-ig tartó Tavaszi fesztiválnak több kulturális intézmény ad otthont Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központtól a Békés Megyei Könyvtáron át a Jókai színházig. A Csabagyöngye Kulturális Központban lesznek például könnyű- és komolyzenei koncertek, előadások, kiállítások, és csak a központi épület eseményeire több mint hatezer érdeklődőt várnak.

A rendezvénysorozatot megnyitó beszédében Herczeg Tamás országgyűlési képviselő – aki anno a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként többször volt fesztiváligazgató – elmondta: két évtizedes múltra tekint vissza a Tavaszi fesztivál. Most egy hónap alatt mintegy ötven eseményt kínálnak tíz helyszínen a látogatók számára. Úgy véli, ezúttal is olyan programot állítottak össze a szervezők, amelyre büszkék lehetnek.

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere, a fesztivál fővédnöke azt mondta, hogy gazdag, sokszínű, a művészet számos válfaját bemutató rendezvénysorozat a Tavaszi fesztivál. Felidézte, hogy az első fesztiválon milyen programok voltak. Azóta fejlődött az infrastruktúra, az azonban nem, hogy most is egy olyan rendezvénycsokrot állítottak össze, amely egyedi. Igazi sztárok lépnek fel Békéscsabán.

Forczek Győző fesztiváligazgató, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese szerint rendhagyó a mostani Tavaszi fesztivál, hiszen legutóbb 2019-ben volt olyan, hogy korlátozások nélkül szervezhették meg. Hangsúlyozta: tényleg lesz minden az egy hónap alatt, csak a központi épületben 25 programot szerveznek, míg az intézményegységek további 11 eseménynek adnak otthont. Köszönetet mondott a közönségnek, hogy a viszontagságos időszakban is kitartott.