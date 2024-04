Dr. Malatyinszki Anita igazgató köszöntője után Ugrai Gábor történelemtanár kiemelte, éppen a tárlatnyitóval egy időben gyújtják meg az olimpiai lángot Görögországban, és pontosan százegy nap múlva, július 26-án veszi kezdetét a 33. nyári olimpia Párizsban. Hozzátette, Szigeti Csabának, a békéscsabai önkormányzat sportcsoport-vezetőjének rendkívüli gyűjteménye van, az iskolában látható ötkarikás relikviák töredékei a teljes kollekciónak.

Márton Anita büszkén mutatja olimpiai bronzérmét a Belvár diákjainak

A gyerekeket a megnyitón külön köszöntötte Dr. Szigeti Béla képviselő, a város ifjúsági- és sportbizottságának elnöke, valamint Márton Anita, olimpiai harmadik helyezett súlylökő (2016. Rio de Janeiro) és Bökfi János, olimpiai negyedik helyezett súlyemelő (1988. Szöul), a sportszakmai tanácsadó testület elnöke is. A díszvendégek elárulták, minden kiállított tárgyhoz fűződik kedves emlékük, melyről szívesen mesélnek. Az érdeklődő közönséget Szigeti Csaba kalauzolta végig a tárlaton; aki humorosan megjegyezte, a legnagyobb sikert általában az első két vitrinben elhelyezett olimpiai kabalafigurák (Misa, Sam, Izzy, Hodori, Cobi és a többiek) aratják.

– Az első két tablón láthatók az olimpiai plakátok, a földrajzi helyszíneket a gyerekek megkereshetik a világtérképen. A következő állomás a békéscsabai elsőké és legeké; látható például a Békésből olimpiára elsőként kijutott Petrovszki Mihály dzsúdós néhány relikviája, illetve Mátéfi Eszter bronzérmes kézilabdázó Atlantában viselt meze, dressze. Van meglepetés; a Belvárosi iskolában állítjuk ki először Márton Anita emlékeit – részletezte Szigeti Csaba.

Az olimpikon a diákság előtt jelentette be, hogy a londoni, a riói és a tokiói olimpián viselt formaruháit felajánlja a tárlatnak, a városnak.

– Rengeteget jelentenek nekem, az emlékekre nézve boldogság tölti el a szívemet, főleg annak tükrében, hogy számomra sokáig a levegőben lógott a párizsi olimpia lehetősége is – fűzte hozzá Márton Anita.

A tárlaton bemutatták Bökfi János szöuli formaruháját is, aki az alkalom apropóján felajánlott két másikat; amit 2004-ben Athénban szövetségi edzőként hordott, és amit Londonban szövetségi kapitányként. Megmutatta; az egyik öltözéke zsebében máig benne lapul az olimpiai belépőkártya. A diákok szelfizhettek az olimpiai fáklyával, amivel 1972-ben Magyarországon is futottak. Kézbe vehették Márton Anita Rióban szerzett olimpiai bronzérmét és Ónodi Henrietta 1992-ben, Barcelónában megnyert ezüstérmét is. (Aranyérme máig vele van az Egyesült Államokban). Elhangzott: a relikviák sorában lapul egy különleges sorsú táska is, amit még Bökfi János kapott kerettagként az 1984-es Los Angeles-i olimpia előtt, a felszerelés részeként. Kiderült, hogy amikor hazánk bojkottálja a játékokat, visszavették a táskát a szervezők, letakarták az olimpiai emblémát, „Hungary” feliratot helyeztek rá, aztán visszaadták.

– Az utolsó két vitrinhez érkezve Békéscsaba olimpiai bajnokaitól (Takács Károly sportlövész, Boros Ottó vízipólós, Gedó György ökölvívó, Palotai Károly labdarúgó, Ónodi Henrietta tornász) láthatnak az érdeklődők néhány holmit, emléket. A legutolsó vitrin Ónodi Henriettáé, ő az egyedüli, aki békéscsabai születésűként helyi egyesület színeiben lett olimpiai aranyérmes. Személyes kedvencem a döntőn viselt, saját tervezésű meze. Itt van a díszpolgári lánca és a gyűrűje is, sőt látható Takács Károly sportlövész kupája, Palotai Károly dedikált piros és sárga lapja, valamint Gedó György kesztyűje, lovagi fémszobra is – sorolta Szigeti Csaba. Ugrai Gábor hozzáfűzte, az ő másik személyes kedvence a '76-os montreali olimpia útikalauza, amely leszögezi, hogy kolbászt nem lehet Kanadába bevinni, továbbá ajánlja a sportolóknak étkezőhelyként a McDonlads-ot.

A tárlatnyitó végén Ugrai Gábor arra invitálta a tanulókat, hogy „játsszanak olimpiát”.

– Ugyan a régi ötkarikásokon bevett volt az élőgalamb-lövészet, a pisztolypárbaj, a gátúszás, a fegyveres futás, a pankráció is, mi végül a kötélhúzó versenyt választottuk – sorolta humorosan. Az ad hoc viadalba a díszvendég Márton Anita és Bökfi János is beszállt. A kötélhúzás után Mészáros Petra megkapta Szigeti Csaba sporttörténeti könyvét, melyet az olimpikonok is dedikáltak. Dr. Malatyinszki Anita kiemelte, a 11.-es tanuló olimpiákról írt projektdolgozata olyan jól sikerült, hogy az előadásáról készült felvételt közszemlére bocsátják.