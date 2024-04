Idén is folytatódik Szives Márton ütőhangszeres előadóművész két vizuális projektje, a Munkácsy Vizuál és a Klatzow Projekt. Hátrahagyva szülővárosukat, Békéscsabát, a két vizuális koncert art-filmekként járják a világot: Szives Márton és Nagy Katalin Matild grafikusművész rövidfilmekbe ültette át a koncertek élményét.

A Munkácsy Vizual megálmodója, Szives Márton rangos díjat nyert el a Klatzow Projektnek köszönhetően. Fotó: Munkácsy Vizuál

A Klatzow Projekt és a Munkácsy Vizuál alapötlete

A Klatzow Projekt és a Munkácsy Vizuál alapötlete az, hogy az újzenei koncertélmény szervesen kapcsolódjon élőben a színpadon a kézzel készített grafikához, animációhoz. A látványos, zenében és képzőművészetben is emberközeli koprodukcióhoz a közönség is kapcsolódhat. Legutóbb a Napsugár Bábszínházban alkotott együtt a közönség és a művészek.

Az idei év egy díjjal indult. A budapesti Directors Talent Film Awards-on a Klatzow Projekt – amelyet Szives Márton az Alföld Quartettel vett fel – elnyerte a legjobb magyar zenei rövidfilm díját.

– Nyugodtan ültem a Directors Talent Film Award átadóján. Sikerült belemerülnöm a többi alkotó filmjébe, ugyanis a szervezők nem szóltak előre, hogy díjat kapunk. Ezért amikor kihívtak a vászon elé, hogy mondjak pár szót a Klatzow Projektről, nagyon meglepődtem. Best Hungarian Music Video – ez állt a plaketten – mesélte Szives Márton.

Április 18. és 21. között a belgrádi University of Arts Music Beyond the Concert Hall elnevezésű konferenciájára esettanulmányként mutatkoznak be a projektek és az alkotók. Szives Márton előadásában egyebek között arra keresi a választ, hogy hogyan kapcsolódik kép és zene két külön médiumként a közönség előtt.

Nagy Katalin Matild. Fotó: Bakos Judit

A művészek ezt követően visszatérnek Békéscsabára. Május 18-án, 10 órakor az Orgonák Éjszakája előeseményeként Nagy Katalin Matild és Szives Márton immerzív gyerekelőadásként gondolják újra a vizuális koncertjüket a Filharmónia Magyarországgal közösen. A Fessünk orgonát! című műsorban Kun Rajmund orgonaművész csatlakozik hozzájuk a békéscsabai zeneiskola Bartók termében, ahol négytől tizenegy éves korig várják az alkotni vágyókat, a zene és festészet szerelmeseit. A programra lehet jelentkezni.