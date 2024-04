Nagyszínház-terem

Belépve a bábszínház szentélyébe, szemünk nyomban a különleges kellékre, a piros Trabantra szegeződött. A bábszínészek a Rászedett ördögök című előadás próbájára készültek fel.

– A nézőtér emelkedő, ki-behúzható, 544 négyzetméteres. Összesen 120-an férnek itt el, a paravános előadásokat székekről nézi a közönség. A tágas teremben rengeteg új fény-és hangtechnikai felszerelés található, az ország legjobban felszerelt, legmodernebb bábszínháza a Napsugár − sorolta Nagy Ildikó. Kis mustra és bábszemle után a színészfolyosóra léptünk, ahol mi is belepillanthattunk a tükörbe, ami előtt az utolsó simításokat, a ruha-és sminkigazítást végzik a bábszínészek.

– Régen, a paravános játékoknál csupán a bábok látszódtak, ma már a színészek is a közönség szeme elé lépnek – magyarázta az animátor, mielőtt az ezermesterek birodalmába engedett volna.

Asztalosműhely

– Ez itt a bábszínház asztalosműhelye, ahol zömében faanyagokkal dolgoznak a férfiak. Amikor kiderült, hogy a tervező egy igazi Trabantot álmodott díszletnek a Rászedett ördögökbe, feladtunk egy hirdetést. Mindössze másfél hét alatt megleltük az autót, amit itt alakítottak át. Kerestünk egy szakembert, aki kiszerelte a motort, aztán egy kasznist, aki elemeire vágta a járgányt – sorolta Nagy Ildikó, hozzátéve, "a fiúk" mindig kapnak egy tervet méretarányos rajzokkal, ami alapján dolgoznak. A terv elfogadásától számított egy-másfél hónap alatt elkészülnek a díszletekkel, a kellékekkel és a bábokkal is, az olvasópróba után jöhet a próbafolyamat, majd a bemutató és az előadás-sorozat.

– A műhelyben négyen-öten tevékenykedünk, segítségünkre van a sokféle fúró, a szalag-, a dekopírfűrész, a gérvágó, a csiszológép, a flex, a maró. A gravírozóval Lovas Gábor és Lenkefi Zoltán igazgató készít csodákat. Nemcsak a műhelyben szorgoskodunk, mi párnázzuk a kisszínpadot, a mi reszortunk a nagyszínpad nézőterének átalakítása is – árulta el Szabó József asztalos, aki éppen egy kotyogós fogantyújú bábot javított. Hozzáfűzte, sokszor kell kreatívnak lenniük, ki kell találniuk a legjobb megoldást, ami igazodik a rendező és a színészek elképzeléséhez is.

Kiléptünk a forgácsillatú helyiségből, mire Nagy Ildikó a folyosó végére mutatott. A hang- és fénytechnikusok privát szobája áll ott, ahol elkészülnek az előadásokhoz szükséges kisebb felvételek. Aztán az emeletre kalauzolt bennünket, és kitárta a "lányműhely", azaz a varroda ajtaját. Néhány bábot itt is kezünkbe vehettünk.

− Van, amelyiknek fából készül a keze, a lába és a feje is, van, amelyiknek kasírozott a feje, textil a keze – sorolta kísérőnk, miközben megsimítottuk a pislogós baglyot, a kesztyűs bábokat, megnéztük a hátsó mozgatású-, a pálcás- és a síkbábokat. Halkan dolgozott a varrógép, mögötte, egy hatalmas polcon gomboktól kezdve a ruhacsipeszen át mindenféle eszköz sorakozott, ami a bábok, a kellékek, a jelmezek elkészítéséhez szükséges.

− A nők ipari varrógépekkel, vasalóval dolgoznak, sőt, itt mossák ki a színészek ruháit is − sorolta Nagy Ildikó, megsúgva, van olyan tervező, aki a terv széléret tűzi az anyagmintát, de olyan is, aki csak iránymutatást ad. A szomszédos raktárban vállfán lógtak a jelmezek, a polcokon tengernyi textil lapult.

− Ha lejátsszák a színészek egy darabból az összes előadást, akkor szépen, kimosva, kivasalva elteszünk mindent, majd felcímkézve tároljuk egy nagy, külső raktárban − tette hozzá vezetőnk.

Urszinyi-Beliczey kúria

A folyosó, ami az új épületet összeköti a régivel, minden alaklommal más arcát mutatja, különleges szelet. Meg lehet forgatni a Lenkefi Zoltán által készített zenedobozt. Csilingelő hangjára kitárul a bábszínház régebbi, szépen felújított szárnya.

A középteremben kicsit megpihentünk, közben Nagy Ildikó elmesélte, hogy a békéscsabai Mesevilág bábcsoport 1949-ben alakult meg Gellért Erzsébet vezetésével. A későbbi Napsugár Bábegyüttesben amatőr fiatalok és idősek játszottak, azután 1961-ben átvette az irányítást Lenkefi Konrád. Attól kezdve, hogy az együttes 1964-ben meghívást kapott egy nemzetközi bábfesztiválra, minden neves bábos eseményen jelen volt. Az úttörő 1995-ös halála után átmeneti időszak vette kezdetét, 2005-re érett meg a helyzet, hogy megalapítsák a Napsugár Bábszínházat. A megyei önkormányzat felkérte Lenkefi Zoltánt az igazgatói posztra, létrejött az ország 13. bábszínháza Békéscsabán.

− Sok helyen "lakott" a városon belül, míg végül letették a Munkácsy Negyed alapkövét 2020-ban. A bábszínház megkapta a Ursziny-Beliczey kúriát, ami viszont kicsinek bizonyult, így jött az ötlet, hogy egy modern, tágas, két játszóhelyes épületet is építsenek mögé. A kúriát még az Urszinyi család építtette, majd 1867-ben a főnemesi Beliczey család vette meg. Békésben rengeteg birtokkal rendelkeztek, földműveléssel, lótenyésztéssel foglalkoztak, ám a második világháborúban minden vagyonukat elveszítették. Kitelepültek Bécsbe, leszármazottjaik máig ott élnek. A kúriában laktak szovjet katonák, volt olajraktár, népi kollégium, aztán a gabonaipari vállalat irodahelyiségének adott otthont. Sokáig üresen is állt, később egy részvénytársaság tulajdonába került, míg végül az önkormányzaté lett. Ma is műemlékvédelem alatt áll, festett mennyezetéből a felújítás után is maradtak eredeti, restaurált részek.

Kisterem, zsinórpadlás

A kiállítóteremben még megnéztük Mester Gábor babagyűjteményét, aztán fellépcsőztünk a kisterembe, ami olykor próbateremként funkcionál, máskor előadásokat, vendégeladásokat, kisebb létszámú babaelőadásokat tartanak benne.

– Babaelőadásoknál lepárnázzuk, leszőnyegezzük a kúszó-mászó piciknek, akik a húszperces matinék után játszhatnak is a bábokkal, a hangszerekkel − mondta Nagy Ildikó, mielőtt a bábszínház legmagasabb beltéri pontjára vitt volna.

A zsinórpadlás tűnt a legizgalmasabbnak, (a színészek öltözőibe nem kíváncsiskodtunk be), fentről, a fénytechnika birodalmából láthattuk a színészeket pár percre. Már javában folyt a próba. Megtudtuk, a világítási hidak arzenálja tulajdonképpen egy technikai terület. A titkok őrzője, ahonnan olykor a díszletelemek, a hátterek mozgatása történik.