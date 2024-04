Több mint másfél éve járja hazánkat Fejér Simon Pál zenész, dalszerző, aki egy indián történetébe, utazásába ágyazva mutatja be a világ hangszereinek sokféleségét és gyönyörűségét a közönségnek.

Fejér Simon Pál szólaltatta meg az összes hangszert. Fotó: Bencsik Ádám

– A hősöm egy amerikai őslakos, akinek földjén pusztítóan nagy a szárazság. Keresi a hangszert, ami képes újra könnyekre fakasztani az eget, feléleszteni a természetet, megmenteni a népét. Kalandozásai során eljut Ázsiába, Európába, sőt Afrikába is. Minden egyes településre több mint húsz hangszert viszek, most épp a brácsa a személyes kedvencem – sorolta Fejér Simon Pál, aki a jól ismert hangszer mellett sok ismeretlent is megszólaltatott Muronyban.

Miután a kazah torokének nem hozott esőt, az indián a sztyeppéket elhagyva északra vette az irányt. Elért Csángóföldre, aztán Erdélyországba is. Evett kolbászt, puliszkát, ivott tüzesvizet, de vendéglátóinak muzsikája sem tudott villámokat csalogatni az égre. Magyarországon aztán megszólalt a doromb, majd a cigányok kannája, de az égi ereszből csak nem folyt víz. Az indián dél felé ereszkedett, elérte a tengert, mindenféle népekkel, hangszerekkel diskurált, de eső csak nem jött.

Végül Afrikában kötött ki, a boldog emberek hazájában, ahol előkerült a dzsembé, a résdob, de a szerencse még mindig nem adatott meg. Az indiánnak rá kellett döbbennie, hogy a nagy, fekete kontinensen szinte sosem esik az eső. Következő útja Írországig repítette, ahol megmerítkezett a jó sör ízében, a pipafüst sűrűjében. Egészen nagy lett a zene sodrása, ám a rezonátoros gitár és a bendzsó elsodorta a felhőket. Végül az indián szomorúságában hazatért Amerikába, ősei földjére, ahol legnagyobb meglepetésére egy réges-régi furulya szavára kezdett cseperegni.

A műsor végén bárki megszólaltathatta a hangszereket A szerző felvétele

– Az előadó valódi zenei mámorba vitt, mind a négy égtáj felé elkalauzolt. Szinte percről percre csöppentünk más-más népek otthonába, zenéjébe érdekes és szokatlan hangszerek segítségével –nyilatkozta egy helybéli férfi, akit leginkább a favágók vonóval megszólaltatott fűrésze nyűgözött le. Fejér Simon Pál hangszervándor hozzátette, más-más hangulatot áraszt, más-más érzéseket kelt az afrikai nyelvdob, a török saz, az ír bodhran, a morin khuur, a hegedű, a kanna, a mandolin, a doromb, a dzsembé hangja, de számára mind-mind kedves.

