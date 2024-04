Dr. Kovács Tamás, a Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság vezetője kifejtette: egy ideig a NAV hatáskörébe tartozott a kábítószeres ügyekkel kapcsolatos nyomozás. Ma már a rendőrség nyomoz, de jövedéki ügyekben vetnek be kutyákat, amik dohányt, bombát keresnek, és néha kábítószert is találnak.

Bicska kutya szaglása kiváló, de valójában a jutalomjátékra hajt.

Fotó: Dr. Nagy Szilvia

– A pszichotróp anyagok sajátossága, hogy a központi idegrendszerre hatnak. Egész nap lehetne sorolni a drogfajtákat, mert újabb és újabb szerek látnak napvilágot, amik még nincsenek a tiltólistán. Vannak köztük olyanok, amit a gyógyszeripar is használ – sorolta az igazgató, aki elsőként az opiátokat (például ópium, morfin, kodein, heroin), majd a koncentrációt fokozó stimulánsokat (mint a kokain, amfetamin) vette górcső alá. Képekkel szemléltette a drogok fizikai és pszichikai roncsoló hatását. A hallucinogéneknél (mint az LSD, a hasis, a metanfetamin) említette meg "27-esek klubját", azokat a tragikus körülmények között eltávozott rock- és blueszenészeket – Janis Joplin, Jim Morrison vagy Kurt Cobain –, akik függőségeik miatt nem élték meg a 28. életévüket.

Dr. Kovács Tamás beszélt az antidepresszánsok, szorongásoldók veszélyeiről is.

– Mindenkinek vannak nehézségei az életében, rengeteg az információ, ami felénk áramlik, nőhet a feszültség. Azért is kell rendszeresen sportolni, jó közösségekbe járni, normális életet élni, hogy elkerüljük a szerhasználatot – sorolta. Elmesélte, az Extasy az ő fiatalkorában volt inkább divat, különféle színes tablettákkal pörgették magukat a fiatalok. Veszélye éppen az volt, mint az "előnye"; hogy kikapcsolta az agy fáradtság-érzékelését. Leszögezte, hozzászokást, függőséget okozhat a fű is, manapság pedig a legtöbben a dizájnerdrogok miatt (mint a Herbal, a Kristály és a Gina) kerülnek kórházba, amik a legenyhébb tünetektől a legsúlyosabbakig bármit előidézhetnek.

– A tudomány nem ismer könnyű-, vagy kemény drogokat, a törvény pedig csak engedélyezett és tiltott szereket különböztet meg. A legveszélyesebb drogok egyszeri fogyasztása is erős függőséget okoz. A fizikai függőségnél a szervezet összetétele annyira megváltozik, hogy szüksége van az agynak, a hormonoknak arra, hogy mielőbb pótolja az illető az anyagot. Papíron ez sokkal súlyosabb, ám ahogy a börtönben is, hetek alatt le lehet szokni, ellenben a pszichikai függőséggel, ami szokás útján alakul ki, és hónapokba, évekbe telik az elvonás – részletezte Dr. Kovács Tamás, aki figyelmeztetett, a díler mindig jó fejnek tűnik.

– A valóságban egy professzionálisan felépített, hierarchikus bűnszervezet fogaskereke, aki feltűnhet a buliban, az utcán, a sportrendezvényen, az iskolában. Árulhat pénzért drogot, de oda is adhatja az első adagot ingyen. Sőt, sajnos előfordul, hogy belecsempészik ételbe, italba, gyógyszerbe a pszichotróp anyagot. Szívószállal sem szabad már italt kérni, mert újabban azzal teszik bele. Ételt, innivalót őrizetlenül nem hagyunk – sorolta.

Hangsúlyozta, a kábítószer jó érzést adhat, feszültséget, frusztrációt oldhat, de csak rövid távon. Előzménye lehet vagányság, kíváncsiság, unaloműzés, csapatszellem, utánzás is, azok vannak igazán nehéz helyzetben, akiket a kilátástalanság hajt. A szerhasználat egészségügyi, szociális problémákat (emberi kapcsolatok megszűnése, teljesítőképesség-romlás), büntetőeljárást (házkutatást, gyanúsítást, őrizetbe vételt) vonhat maga után. Dr. Kovács Tamás kiemelte, Magyarországon a kábítószer tartása is bűncselekménynek számít. A legenyhébb büntetés az elterelés (legalább fél éven át tartó gyógykezelés), ám ha jelentős mennyiséggel kereskedik valaki, akkor akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is ítélhetik.

– Nem szabad elfelejteni, hogy egy-egy döntésünk egész életünkre kihathat – zárta szavait, majd bemutatta kollégáit és a bemutató keretében színre lépő Bicska kutyát. A legjobbak közé tartozó, de már "nyugdíjazás előtt álló", kilencéves patterdale terrier kábítószert, készpénzt és dohányt kutatott fel.