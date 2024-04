A programot Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató nyitotta meg, aki a zsűrizési feladatokat is ellátta Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármesterrel és Fekete Gabriella nyugdíjas óraadó pedagógussal közösen.

A gyerekek lelkesen állnak a környezetvédelem ügye mellé.

Nagy Gabriella igazgató elmondta, a fő cél a szemléletformálás volt, emellett fontosnak tartják a tankerület iskolái közötti hálózati tanulást, a készség-, képességfejlesztést, az ismerkedést, az élménygyűjtést.

– A rendezvényt az egészségtudatosság jegyében könnyű kis testmozgással indítottuk, aztán jöttek a feladványok. Hatfős csapatok versengtek; jégtörő feladattal ismerkedtek, csapatnevet találtak ki közösen. Külső helyszínen, időkorlát figyelembevételével keresték a tudatos vásárlás 12 pontját, igaz-hamis feladatot oldottak meg a furoshiki csomagolási technika megismerése után. Fűszernövényeket vehettek szemügyre, melyeket QR kóddal kellett beazonosítaniuk, árucikkek dobozairól leolvasva a származási helyet meg kellett állapítaniuk, mekkora szállítási utat járt be az adott termék, és miért érdemes a hazait vásárolni – részletezte Nagy Gabriella. Hozzátette, volt még szókeltető feladat is; a fenntarthatóság szóbetűinek felhasználásával új szavakat gyűjtöttek a környezettudatossággal, fenntarthatósággal kapcsolatban a gyerekek. Az első három helyen végzett csapat tagjai könyvjutalomban részesültek, emléklapot, ökoszatyrot és apró ajándékot mindenki kapott. A vetélkedő ideje alatt Csákvölgyi Erika, az iskola pedagógiai asszisztense mutatta be a nemzetközi díjat nyert "Öko divathét" iskolai jógyakorlatot a kísérő pedagógusoknak.