Utánanéztünk, a név eredete török-magyar vonalakra vezethető vissza; a sultan ótörök szóból származik. Jelentése uralkodó, fejedelem. Nos, az általunk megkérdezett Zoltánok, azaz Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója, Lenkefi Zoltán, a békéscsabai Napsugár Bábszínház vezetője és Juhász Zoltán is ugyanazt válaszolta erre: nem tartják magukat sem uralkodónak, sem fejedelemnek, hanem egy-egy, általuk szeretett intézményt irányítanak, munkatársaik és a közönség javára.

Zoltánok: Juhász, Seregi és Lenkefi. Fotó: MW

Seregi Zoltán Facebookon nem fogad köszöntéseket, mert nincs neki

Ami még összeköti őket, nem más, mint Munkácsy Mihály, aki ugyan nem Zoltán, de festőfejedelemként tisztelte, tiszteli Békéscsaba és a nagyvilág is. A könyvtár és a bábszínház a Munkácsy Negyed része, a színház pedig műsorára tűzte a Mester születésének 180. évfordulójára a Munkácsy, a festőfejedelem című musicalt.

– A musical sikere sokkal fontosabb számomra, mint a Zoltán nap, nem is igen ünneplem a névnapomat – ecsetelte Seregi Zoltán- – Természetesen sokan felköszöntenek ilyenkor, kapok apróságokat. Ugyanakkor ez a hölgyek napja is, és a nőből sokkal több van, mint Zoltánból.

A direktor kitért arra, a Facebookon nem kap névnapi jókívánságokat – mely mára a köszöntések leggyakoribb platformjává vált – ugyanis nincs rajta a közösségi oldalon. Az e-mail címére viszont jönnek köszöntések.

– A születésnapomat inkább megünnepeljük, de ahogy öregszem, egyre kevesebb benne az öröm, nem szeretem sűrűn hallani, hogy 70 – mondta félig tréfásan. – Tavaly, a 70. születésnapomon meglepett a a társulat egy kis kiállítással a Tüskevárból – a filmben Tutajost játszottam –, valamint a szülinapi torta sem hiányozhatott. Ami viszont igazi boldogság: azt csinálhatom, olyan emberekkel, egy nagyszerű társulattal, amit szeretek.

Lánygyermeket vártak szülei, Zsuzsa lett volna

Lenkefi Zoltán a „zoltánságról” elmondta, nagyon nem szereti a nevét: – Túlságosan hivatalosan hangzik, édesdapám Konrád neve sokkal jobban tetszett, biztosan a hozzá való kötődés miatt is – emelte ki. – Édesapám neve összeforrt a Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal, melynek művészeti vezetője volt. Büszke vagyok vele kapcsolatban arra is, hogy ő alapította 1968-ban a Békéscsabai Nemzetközi Bábfesztivált.

Lenkefi Zoltán megjegyezte, Peti bátyja után lányt vártak szülei, Zsuzsaként emlegették már akkor, amikor édesanyja hasában volt.

– Aztán mégis fiuk született, és valamilyen keresztnevet kellett adni neki, valószínűleg a Zoltánnál nyílt ki a naptár – mondta mosolyogva. – Édesapám ugyanakkor gyerekként Macinak hívott.

Zoltánok: kapásból Gerát említette a hírességek közül

Juhász Zoltán kiemelte, ő bizony szereti a keresztnevét, édesapja is ezt viseli, ha jól tudja, ketten vannak Zoltánok a tágabb családban is. Miként a Békés Megyei Könyvtár vezetésében is, hiszen helyettese is Zoltán. Míg az igazgató Juhász, addig a helyettes Kertész.

– Március 8-án dupla ünnepet tartunk a könyvtárban, természetesen a hölgykollégákat köszöntjük, ők pedig várhatóan bennünket – mondta az igazgató. – Nekünk több dolgunk lesz, mert sok a hölgy a könyvtárban, de örömmel köszöntjük őket.

És hogy elsőként milyen Zoltán jut eszébe a hírességek közül? Kapásból Gera Zoltánt, a Fradi futballistáját mondta, aki most lett a Vasas edzője. Amikor Juhász Zoltán gyermek volt, Gera éppen Angliában légióskodott, és követte pályafutását.