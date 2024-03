– Jó hangulatú, tartalmas délutánt szerveztünk, a kilátogató családok a közreműködő szervezetek (Békéscsabai Népi Díszítőművész Szakkör, Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete, jaminai Tesz-vesz Klub) jóvoltából mindenféle húsvéthoz köthető szépséget alkothattak – sorolta Pető Ibolya, a Jaminai Közösségi Ház vezetője. Hozzátette, kicsik és nagyok együtt készítették a bárányos díszeket, újabb fajta tojásdíszítési technikákat próbálhattak ki, répát, nyulat, virágot varrtak, üdvözlőlapot színeztek.

– A tavaszi jó időben a mozgásra vágyók sportos és agytornás feladatokon keresztül próbálhatták ki magukat a szabadban. A jól megérdemelt jutalom sem maradt el, egyik helyen csokitojást kaptak a gyerekek, a másikon tojásgyűjtő kisszatyrot varrtak nekik. Mindenki megkóstolhatta a húsvéti kalács-előzetest, a finom teát, s egy szülő jóvoltából a diós kiflit is. Most már jöhet a nyúl, hozhatja a tojásokat, de az érdeklődők még benevezhetnek a Jaminai Közösségi Ház Húsvéti Fészekrablás játékába is, amit húsvét vasárnapján játszunk Jaminában – tette hozzá Pető Ibolya.