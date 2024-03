Új szolgáltatás 27 perce

TárgyTár: diafilmvetítő és e-book-olvasó, de diszkógömb és aszalógép is kölcsönözhető a Békés Megyei Könyvtárban

TárgyTár néven újabb szolgáltatást vezettek be a Békés Megyei Könyvtárban, így a beiratkozott olvasók nemcsak könyveket, hanem különféle eszközöket is kölcsönözhetnek némi díj ellenében, a diafilmvetítőtől és a DVD-lejátszótól kezdve a sporteszközökön át az aszalógépig és a bográcsig. A TárgyTár szolgáltatást Juhász Zoltán igazgató és Kertész Zoltán igazgatóhelyettes mutatta be a pénteken a békéscsabai bibliotékában tartott sajtótájékoztatón.

A békéscsabai könyvtár számos elsőséget könyvelhetett el eddigi története során: ez volt az első megyei könyvtár, itt jött létre az első zenei bibliotéka, itt vezették be az első hazai könyvtári alkotóműhelyet. Ennek az innovatív, újító szemléletnek a jegyében indították el a legújabb szolgáltatást TárgyTár néven, eszközkölcsönzési lehetőséget biztosítva a beiratkozott olvasóknak – kezdte Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója. A kettlebelltől a diafilmvetítőn át az éjjellátóig: a Békés Megyei Könyvtár TárgyTár szolgáltatását Juhász Zoltán igazgató és Kertész Zoltán igazgatóhelyettes mutatta be. Fotó: Licska Balázs Ez volt a TárgyTár előzménye Hozzátette, hogy a bibliotékák évszázadok adnak lehetőséget a könyvek kölcsönzésére, és az elmúlt időszakban folyamatosan bővült az ideiglenesen hazavihető dokumentumok sora, megemlítette a cd-t, a DVD-t vagy a hangoskönyvet. Szólt arról, hogy a Békés Megyei Könyvtár újítása volt a 80-as években, hogy kortárs képzőművészeti alkotásokat lehetett kölcsönözni, például rajzokat, akvarelleket, grafikákat, ez a TárgyTár előzményének is mondható. Társasjátékok több helyen mennek Tíz éve került be a szakmába fogalomként a dolgok könyvtára, azaz, hogy használati tárgyakat is lehet kölcsönözni, a szemlélet elterjedésében többek között Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Németország játszott főszerepet. 2022-ben Budapesten a Goethe Intézetben lehetett először olyan eszközöket ideiglenesen hazavinni, amelyekre ritkán van szükség, és immár több könyvtárban lehet kölcsönözni például társasjátékokat. Léggömbpumpától a diszkógömbig Viszont a békéscsabai az első olyan bibliotéka, ahol elsőként van lehetőség ilyen széles tematikában eszközöket kölcsönözni – mutatta Juhász Zoltán igazgató, hogy vannak például szórakoztató eszközök, sporteszközök, gasztronómiához kapcsolódó, de barkácsoláshoz köthető berendezések is. Széles palettából lehet válogatni, a többség ideiglenesen hazavihető, de például a könyvkötészeti berendezéseket csak helyben lehet használni. Figyelték a példákat és az igényeket Hangsúlyozta: figyelembe vették a nemzetközi példákat és az olvasói igényeket, így azt, hogy egyre kevesebb otthonban van DVD-lejátszó vagy diafilmvetítő, és mivel ilyenek voltak az intézmény birtokában, úgy döntöttek, kölcsönözhetővé teszik azokat. Bár Békéscsabán sok helyen lehet kerékpárt kölcsönözni, úgy határoztak, hogy a korábban beszerzett bicikliket is ki lehet bérelni. Mivel ezeket főleg turisták viszik majd vélhetően, itt nem szükséges a beiratkozás. A katalógusban is megtalálhatók Juhász Zoltán igazgató hozzátette, hogy az eszközök megtalálhatók a könyvtári katalógusban is. Itt kiemelte az intézmény szakembereit, hiszen el kellett készíteni a tárgyak leírásait, ami kihívást jelentett, hiszen nem egy könyvről, hanem például egy diszkógömbről volt szó. Elmondta, hogy a tárgyakhoz kapcsolódó tematikákban könyveket is ajánlanak az olvasók figyelmébe, hogy ezzel ugyancsak népszerűsítsék az olvasást. Változóak a díjak Kertész Zoltán igazgatóhelyettes mutatta a Békés Megyei Könyvtár honlapján, hogy a katalógusban elérhetők a kölcsönözhető tárgyak – társasjátékból több mint félszázat kínálnak –, és hogy mindegyikhez tartozik leírás. Valamelyiket egy hétre, valamelyiket egy hónapra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési díjak és a kauciók szintén változóak, az eszközöktől függően. Előjegyzést lehet kérni egy-egy tárgy esetében, hosszabbítást viszont nem.

