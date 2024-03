Dávid Zoltán polgármester elismerően szólt a művészeti iskola sok évtizedes sikereiről. Az intézmény falai között komoly műhelymunka zajlik, személyes tapasztalatairól szülőként is beszélt. Az itt megszerezett tudásért sokat kell dolgozniuk a növendékeknek és az őket felkészítő pedagógusoknak. A családi hátország is mindent megad ehhez. Arról is szólt a városvezető, hogy a művészeti iskola tehetségei számos városi rendezvényen megcsillantották már művészi képességeiket, öregbítették e képzés hírnevét hazai és nemzetközi vendégek, delegációk előtt. Elismeréseként díszoklevelet adott át Kardosné Bánhidi Éva intézményvezetőnek és kollektívájának.

A hangverseny első két fellépője volt Jankó Zita és Fenyvesi Antal. Fotó: Csete Ilona

Az igazgató a tanári hangverseny előtti köszöntőjében elmondta, sokat jelent számukra az a figyelem, ami övezi a munkájukat és a fesztiváljukat.

– Az idei volt a 22. összművészeti fesztiválunk. Ilyen módon is lehetőséget biztosítottunk az orosházi és a környező településeken élő fiataljainknak, hogy megmutassák a különböző művészeti területeken a tehetségüket. A művészeti neveléssel az a célunk, hogy fejlődésük során harmonikus és teljes személyiséggé épülhessenek a növendékek. Hosszú évtizedek tapasztalatai bizonyítják, hogy a kreatív gondolkodás fejlődését kisgyermek korban a művészeti tevékenységek fejlesztik a leghatékonyabban. A művészet az a nevelési eszköz, amivel egyszerre tudjuk a gyerekeket alkotóvá és befogadóvá tenni – tette hozzá az igazgató.

A polgármester köszönetet mondott az igazgatónak és kollektívájának. Fotó: Csete Ilona

– A zene olyan örömöt okoz, amit az emberi természet nem nélkülözhet – e szavakkal ajánlotta a tanári hangverseny élményét a hallgatóság figyelmébe.