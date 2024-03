A rendező, Bartus Gyula, a békéscsabai teátrum Jászai Mari-díjas művésze elmondta, hogy két osztály vizsgaelőadását vitték el a középiskolába. A darabot úgy igazították, hogy beleférjen kétszer 45 percbe, emiatt bizonyos jelenetek, bizonyos szereplők kimaradtak az előadásból. Az érdemes művész hozzátette, hogy sem színészként, sem rendezőként nem vállalt szerepet eddig a Tartuffe-ben, ezért is volt számára különleges a darab.

Molière: Tartuffe című darabját tekintették meg a BSZC Kemény Gábor Technikum tanulói a középiskola tornatermében. Fotó: Licska Balázs

Kiemelte: a Tartuffe egyrészt tananyag, érettségi tétel, másrészt szerinte most is aktuális. Olyan világot igyekeztek bemutatni, amilyet ma is élhetnek Nyugaton. Nem igazán behatárolható, hogy ma kicsoda Tartuffe. Úgy véli, hogy Nyugaton egyfajta invázió, térhódítás zajlik, kihasználva a demokrácia és a kereszténység olyan értékeit, réseit, mint a befogadás és az elfogadás, és a bevándorlók rátelepszenek a helyiekre. Az előadással erre is igyekeztek felhívni a figyelmet.

A produkcióban szerepet kapott Lévai Attila, Bárkai Rozi, Bruda Róbert, Kövesdi Kornélia, Kopanyicza András, Szabó Zoltán, Kerekes Laura és Falusi Balázs Áron.

Bartus Gyula elmondta, hogy A színház házhoz megy program keretében mind a teátrumot, mind a színitanházat igyekeznek népszerűsíteni, megmutatni, hogy a színitanházban milyen képzések érhetők el, lehet jelentkezni színésznek, valamint színház- és rendezvénytechnikusnak.

A BSZC Kemény Gábor Technikum igazgatója és pedagógusa, Malatyinszki Péter és Gönczi Judit is azt hangsúlyozta, hogy egy klasszikus darab érkezett a békéscsabai középiskolába. Az előadást hat, kilencedikes, tizedikes és tizenegyedikes osztály tanulói tekintették meg. Molière és a Tartuffe egyébként a tizedikes tananyag részét képezi. Aláhúzták, hogy a diákok testközelből kaphattak színházi élményt, és érdemes volt kihasználni, hogy a színház szó szerint házhoz megy. A fiatalok nem igazán járnak színházba, de a mostani produkció révén kedvet kaphattak hozzá.