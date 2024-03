Mi is kíváncsian léptünk be az orosházi Vörösmarty iskolába, az idei tanév elsőseinek, az 1. a-nak, az osztálytermébe. Mert mi is hallottunk tisztán csengő énekszót és dallamcsengőt járókelőként kinn, az utcán...

Száll az ének az iskolában. A dallamcsengőn eljátszották a már ismert dalokat. Fotó: Csete Ilona

Száll az ének: egyedülálló a képzésük

A Vörösmarty iskola emelt szintű ének-zene képzési formája máig egyedülálló vármegyénkben. A kisdiákok ennek a különlegességét nem ebben

a hírértékben mérik, de nem ám! Ők azt élvezik, hogy találkozhatnak a hét 5 napján, 4 énekórán pedagógusukkal, Tóth Margit Erikával, aki nagyon sok játékkal fűszerezi a tananyagot. Sőt! Csupa játék egy-egy órájuk. Ám e ritka és kivételes tagozatra való jelentkezésüket más is motiválta az elsősöknek.

– Anyukám is ebbe az iskolába járt – árulta el Farkas Balázs. Varga Mia és még sokan, mások is, a tanító néniket szeretik, de nagyon.

– Az én anyukám meghallotta, amikor kicsi voltam, hogy milyen szép hangom van. És jól énekelek. Ezért jöttem ide – ezt már Tóth Réka árulta

el. Pityuk Zéti, Ádám Bogi, Michaeli Barnabás is testvéreiket követték a Vörösmarty iskolába. Csőke Olivér Zétény viszont már nagyfiús terveiről

mesélt.

A dallamkirakó a zenei írás-olvasás előkészítését szolgálja játékos formában. Fotó: Csete Ilona



– Ha nagy leszek, szeretnék énekes lenni. Színpadon, koncerten szerepelni – mondta határozottan. Teljesüljön minden álma – ezt már Tóth Margit Erika fűzte hozzá, aki magyar népi gyermekdalokkal ébreszti fel a kicsi elsősökben az éneklés iránti kedvet, vágyat.

Nincs énekóra játék nélkül

– Nincs énekóra játék nélkül. Sőt! Folyamatosan játszunk, a gyerekek élvezik a változatosságot. Az a cél, hogy „kihegyezzük” a fülüket s általa váljék még könnyebbé az ének-, de akár a nyelvtanulásuk is.

Ottjártunkkor a kisdiákok éppen dallamkirakóztak, ez készíti elő a zenei írás-olvasást. A már ismert dalokat eljátszották dallamcsengőkkel, alkalmi kis zenekarok alakultak az osztályteremben. És azt is megmutatták nekünk, milyen ügyesen szolmizálnak, abba is belecsempészve sok játékos mozdulatot.

Tóth Margit Erika a Vörösmarty iskola művészetek munkacsoportjának a vezetője elmesélte, nagyon komoly múltja van Békés vármegyében ennek az

egyedülálló zenei nevelésnek. Kodály Zoltánnak az elveit követve a zenei anyanyelv sokszínűségét ismerik meg a gyerekek immáron hét évtizede.

Az emelt szintű ének-zene tagozat 1954-ben kezdte meg működését, az országban ez volt a második ilyen típusú iskola (Kodály Zoltán hathatós

közbenjárására). Rövid idő alatt olyan eredményeket értek el, amit az egész világ megcsodált. A Kodály-módszerre épülő ének tanítása a zenei nevelés, a kórusmunka összetartó ereje az oktatás- nevelés más területein is megmutatkoztak. A tagozaton tanuló gyerekek szép éneklése mellett tanulmányi eredményük hamarosan népszerűvé tették a tagozatot – ezt már abban a kiadványban olvastuk, ami 1996-ban jelent meg 40 éves az orosházi 3. Számú Iskola ének-zene tagozata címmel.

Az idén a 70. évét kezdi meg e fantasztikus zenei kultúrkincset közvetítő, átörökítő ének-zene tagozat. A zenepedagógusok remélik, a szülők, az óvodapedagógusok felismerik a kislányok, a kisfiúk jó képességeit és töretlenül folytatódhat a Kodály-módszertanra épülő zenei nevelés Orosházán.