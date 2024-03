Szőcs Endre, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója elmondta: a helyi önkormányzat a 2022-es évet a zene évének nyilvánította, és azon töprengtek, hogy ehhez bibliotékaként miként tudnak csatlakozni. Akkor született meg az ötlet, hogy egy program keretében ilyen eszközöket szerezzenek be, összekapcsolva a zenét, a tudomány népszerűsítését és a könyvtárat.

A kiállítás megnyitását követően a fiatalok ki is próbálhatták a hangszereket. Fotó: Licska Balázs

Elektronikus, digitális hangszerek

Amikor elkezdte a hangszereket összeválogatni, sok érdekességgel találkozott, egy részét nem lehetett megvásárolni, egy részét nem lehetett a működési mód miatt használni. Kitalálta, hogy elektronikus, főleg digitális hangszereket szereznek be, van köztük olyan, amelyet 1919-ben szabadalmaztattak, viszont olyan is, amely csupán pár éve jelent meg.

Egyszerűen megszólaltathatók

Van olyan, amely önmagában működik, van olyan, amelyhez szükség van további eszközre, például egy laptopra. A hangszerek a világ minden tájáról, Amerikából, Ázsiából, Nagy-Britanniából, az Európai Unióból, azon belül Olaszországból érkeztek, van olyan, amelyet kimondottan a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár számára gyártottak, mozgathatóként.

Szőcs Endre hangsúlyozta, hogy a hangszerek egyszerűen megszólaltathatók, függetlenül attól, hogy a látogatók rendelkeznek-e zenei műveltséggel. Az igazgató szerint ezért pedagógiai céllal is bírnak. Remélni lehet, hogy ennek hatására kézbe vesznek majd egy hangszert, alapműveltségre tesznek szert, hiszen ezek a digitális eszközök is az alapokra, az analógokra épülnek: azaz itt is vannak tiszta és nem tiszta hangok.

Lendületet vett az együttműködés

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a bibliotékák fő feladata az olvasás, az irodalom népszerűsítése, de fontos az is, hogy közösségi helyként segítsék a tanulást, a szabadidő hasznos eltöltését, hogy élményeket nyújtsanak.

Székelyudvarhely 1989-ben lett Békéscsaba testvérvárosa. A könyvtárak közötti kapcsolat 1990-re vezethető vissza, ami könyv-, irodaszer- és számítógép-adományokban, szakmai programokban, tanulmányutakban jelent meg eddig. A partnerség 2018-ban vett újabb lendületet, amikor a békéscsabai szakemberek ellátogattak egy székelyudvarhelyi konferenciára.

Második világpremier Békéscsabán

Hangsúlyozta, hogy a Békés Megyei Könyvtár látogatói egy második világpremier szem- és fültanúi lehetnek. 2022-ben a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár egy soha nem látott, hallott érdekességgel örvendeztette meg a közönségét, amikor különleges hangszereket szerzett be. Tavaly egy konferencián ismerkedtek meg a békéscsabaiak ezzel a tárlattal, és később meg is állapodtak abban, hogy elhozzák Békéscsabára.

Juhász Zoltán igazgató elmondta, hogy a 25. alkalommal szervezett Internet Fiesta keretében érkezett LézerSzimfónia címmel az interaktív kiállítás Békéscsabára. Hozzátette, hogy iskolai osztályok számára előzetes jelentkezést követően látogatható a tárlat, illetve külön alkalmakat is meghirdetnek, amikor megtekinthetők, megszólaltathatók és -hallgathatók a hangszerek.