Az óvoda emeletén megnyílt a tavaszi galéria is: Tóth Ágnes nemezmunkái ékesítik a teret. Elhangzott, a Bóbita csoport óvodapedagógusa a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kötelékében tanulta meg tökéletesen a nemezelést és készített hasznos tárgyakat. Interaktív előadás keretében bemutatta a gyerekeknek a gyapjút, valamint a technika egyszerűbb fortélyait és saját alkotásait. Az időszakos tárlaton helyet kapott török, főnixmintás- és szkítamintás párna, selyemberakásos gyapjúsál, óvó-védő háromszög dogacser, bőrtalpalt mamusz, szaunasapka, tulipános tároló, selyemszállal díszített barettsapka, hímzett válltáska, füzettartó táska, gyűrűcskejáték, elkapós ügyességi játék, valamint két harangocska is, amiket hangolt csengőhöz tudnak használni színkottaként. A gyerekek kézbe vehették a labdákat, karkötőket és a kesztyűbábokat is.