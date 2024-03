Zámori Ida, a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium főigazgatója szerkesztőségünknek elmondta, idén a 35. tanévben rendezte meg a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium az Implom József Középiskolai Helyesírási Versenyt döntőjét, amelyen 123 versenyző vállalta a részvételt. Határon innen és túlról egyaránt érkeztek résztvevők, illetve vendégek a versengésre. A fináléban a legjobbak mérették meg magukat. A döntősökre két feladattípus egy teszt és egy tollbamondás várt, ami komoly és összetett kihívást jelentett a fiatalok számára.

A helyesírási versenyhez kapcsolódó flashmob a magyarság összetartozását is kifejezi

Fotó: Dinya Magdolna

Helyesírási verseny, az összetartozást is erősítik

– Amellett, hogy a megmérettetés elsősorban egy helyesírási verseny, szeretnénk a magyarság összetartozását is erősíteni – hangsúlyozta a főigazgató. Ennek kapcsán kiemelte, hogy több különleges programmal is készültek a háromnapos eseményre, amelynek első programját még csütörtökön tartották, majd pénteken reggel a polgármesteri hivatal dísztermében rendezték az ünnepélyes megnyitót.

– A kiegészítő programok sorát színesítette a pénteken kora délután fél egykor életre hívott flashmob, élőkép is – folytatta a gondolatot a szakember. – A vendégeket és az érdeklődőket is arra kértük, hogy csatlakozzanak egy olyan képzeletbeli koszorúhoz, amely számunkra az összetartozásról és a magyar nyelvről is szól.

A további programok kapcsán Zámori Ida megemlítette, hogy pénteken este bemutatkozik az Erkel, amelynek helyszíne a patinás gyulai Vigadó. A szombati záróünnepség ugyancsak számos érdekességet tartogat majd a jelenlévők számára. Emellett hasznos, informatív és aktuális előadások is színesítették a sorozatot.