Roszik Zoltán, a Tessedik Sámuel Múzeum igazgatója köszöntötte elsőként a jelenlévőket Görgényi Tamás Természettől inspirálva című, 80 éves jubileumi kiállításán a Ruzicskay Alkotóházban, Szarvason. Visszamlékezett, mintegy 20 évvel ezelőtt volt utoljára kiállítása a festőművésznek, a múzeumban.

Görgényi Tamás művei húsz év után láthatók újra kiállítás keretében Szarvason. Fotó: Pálinkás László

Babák Mihály polgármester köszöntőjében elhangzott, a művészet egy érdekes és egyben nemes dolog. Az, aki művész, aki alkot valamit, annak van valamilyen szándéka. Meg akarja mutatni, hogy mi van a lelkében, ami a festőnél is egy nyilvánvaló dolog. Görgényi Tamás is ezt teszi, hiszen miután meglát valami szépet, és a festővásznon mutatja meg nekünk, hogyan gondolkodik róla. Így tesz például a körülöttünk lévő természettel és élővilággal. Jubileumi kiállításának pedig az a jelentősége, hogy szépet láthassunk, ami örömmel tölti el a lelkünket és a szívünket, ezáltal gazdagabbá téve minket.

Pedagógus is átadta a tudását Görgényi Tamás

Görgényi Tamás elárulta, rengeteg festménye és kisplasztikája van még a most kiállítottakon kívül, amiket szívesen megmutat majd a közönségnek.

Ván Hajnalka művészettörténész ismertette: Görgényi Tamás Ruzicskay Alkotóházban bemutatott munkáival kapcsolatban két alapvető dolog juthat eszünkbe. Az egyik a táj, a másik pedig a tájkép. A festőművész esetében pedig ezt a két dolog nem is kell szétválasztani, hiszen pedagógusként a földrajz és a rajz volt az, amiben a tudását átadta az utókornak. Festői munkássága is főként ezeken a területeken teljesedett ki. Persze ismerhetünk tőle portrékat, és jelen összeállításban is helyet kapott néhány csendélet, de az ő igazi védjegye a tájkép, melyet megörökített minden évszakban. Találhatunk tőle ugyanis zord, színtelen tájakat, sarjadó natúrát, vastagon a nyarat üdvözítő kompozíciókat és színpompás leképezéseket is. Ezért is lett jubileumi kiállításának rendezőelve az évszakok egymásutániságának lekövetése. Így érezhetjük át ugyanis azt a körforgást, ami egy művészt újra és újra a papírlap vagy a vászon elé hív, és megörökítésre sarkalja a természet rajongóját. Ezen alkotásokban pedig a táj és a tájat alkotó fák, bokrok, valamint partok múzsaként humanizálódnak.

Végül a művészettörténész elárulta, hogy Görgényi Tamás természetet ábrázoló művei mindig a természetben születnek. Ezt úgy hívja a szaknyelv, hogy plein air, vagyis szabad levegőn alkotott művek. Hozzátette, Görgényi Tamás rendszeres művésztelepre járó alkotóként nem csupán a Békés vármegyei tájat örökítette meg. Tanulmányozta többek között a bugaci, az erdélyi és sok más vidék természeti vízióját. Festett hegyet és síkságot, vízpartot és erdőt, vagyis dokumentál összefoglalóan és részletekbe menően. Mégis legjellemzőbb rá a közelbe hozott, vagyis a portréként megjelenített táj.