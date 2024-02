Varga Anna marketingmenedzser elmondta, nem titok, hogy a Napsugár Bábszínházban két házaspár is dolgozik. Olykor nem könnyű összeegyeztetniük a munkát a magánélettel az összefonódások miatt, ugyanakkor a közös, családként, párként megélt bábszínházas élmények közelebb is hozzák egymáshoz az érintetteket.

– Mindannyian úgy véljük, jó néha megállni egy pillanatra, és csak egymásra figyelni. Ezért is díszítettük fel az Urszinyi-Beliczey-kúria lépcsőjét a Napsugaras kertben, ahová mindenkit szeretettel várunk. Lehet fotózkodni, vagy csak megölelni egymást, ahogy Lenkefi Zoltán, és felesége, Réka is tette – részletezte Varga Anna. A marketingmenedzser elárulta, az igazgató-tervező páros huszonhat éve van együtt, még Budapesten, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen ismerkedtek meg. Bábszínész-párjuk; Czumbil Emőke és Czumbil Örs 2014-ben fogadott örök hűséget egymásnak.

– Ők is már több, mint tíz esztendeje a Békéscsabai Napsugár Bábszínház művészei. Nemcsak mesterségük köti össze őket, társak a mindennapokban is, még a marosvásárhelyi egyetemen ismerkedtek meg. Emőke azt mondta, talán az a legnagyobb dolog ebben a mindig változó, harsány kirakatvilágban, amikor egyik helyzetből a másikba dobál az élet, hogy a lelkünk ugyanabban a szegletében megtartsunk valakit. A szívlépcsőn is megerősítették egymást a szeretetben és az összetartozásban – tette hozzá Varga Anna.