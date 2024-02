Schiffer Miklós elmondta, a divatot készen kapjuk, míg a stílust fel kell építenünk, ki kell találnunk magunkat.

Schiffer Miklós a stílus és a divat különbségeit is vizsgálata előadásában Fotó: Krajcsó László/MCC

– A divat az, amivel mindennap találkozunk. Divat a kirakatokban látható sok szép holmi; divat, hogy milyen étterembe járunk, hogy milyen telefonunk van. A stílus valami egészen más, a stílus mindezek fölött áll, azt ki kell találni, azt fel kell építeni. Ahogy Coco Chanel francia divattervező mondta, az egyik változik, a másik örök – tette hozzá a divat- és stílustanácsadó az MCC békéscsabai képviseletén tartott előadásában. – A stílus csak a mienk, míg a divatot kapjuk. A stílus viselkedés, az ember attitűdje, ami a személyiségből jön. Ha nincs személyiség, nincs stílus. Ha pedig jó a stílusunk, akkor az emeli a személyiségünket. Akkor mondhatjuk valakire, hogy van stílusa, ha önmaga, ha önmagát adja, és a képről, amit látok, azt érzem, hogy őszinte és a sajátja. Ezt építjük, a divatot pedig, ahogy említettem, megkapjuk. Mark Twain amerikai író úgy fogalmazott, a történelemben az ember akkortól lett fontos tényező, amikor elkezdett öltözködni. Mint a szakember elmondta, a ruhával üzeneteket tudtak egymásnak eljuttatni, például azt is jelképezte valaki, hogy a másik fölött áll. Ezután jött a divat. Ez utóbbi fogalom használata egyébként a francia udvarban, a királyi udvartartásban indult el.

Sokan azt hiszik, ha felirat van rajtuk, van stílusuk

Úgy fogalmazott, mindenkinek lehet stílusa, ez ugyanis nem attól függ, hogy milyen valakinek a társadalmi státusza. Hozzátette, korábban az emberek azzal foglalkoztak a divat kapcsán, hogy milyen a sziluett, szűk, bő, rövid vagy hosszú, míg napjainkban pedig azzal, hogy mi van a ruhára írva, ami nagy baj, hiszen elértük a feliratok korát. S az emberek azt hiszik, hogy ha felirat van rajtuk, akkor van stílusuk. Sőt, a feliratra még jön a hamis felirat.

– Sok embernek magas társadalmi státuszban sincs stílusa, míg másoknak nincs ugyan magas társadalmi státuszuk, mégis fontosnak tartják, hogy legyen, és ennek megfelelően válogatják össze a ruhatárukat, gondolkodnak azon hogy mi jó vagy mi nem jó – fogalmazott. – A megjelentés attól lesz egyedi, hogy kitalált, átgondolt, tudatos és személyes, és akkor tudunk stílust építeni, ha még fegyelmezettek is vagyunk. Kitalálunk egy képet és ahhoz ragaszkodunk. Mint mondta, nem a ruha teszi az embert, de a ruha is. Hangsúlyozta, nem a márkáról és az árakról van szó, de a ruha mégis része a személyiségünknek, a vizuális képnek. Ha valaki kitalálja magát, akkor egy farmerban, egy fehér ingben és egy vászoncipőben is lehet stílusa, de előfordulhat, hogy valakiről akkor is azt érzem, hogy nincs, ha egy méregdrága kosztümöt vagy éppen egy csináltatott öltönyt hord. A stílus a belső attidűdje az embernek, ami azután vizuálisan látható lesz.

A stílus bizonyos szintig tanulható

A divat- és stílustanácsadó idézte Giorgio Armani világhírű olasz divattervező gondolatát, amely szerint a stílus egy bizonyos szintig tanulható, nem lesz mindenki stílusikon, de az elemek elsajátíthatók.

Schiffer Miklós könyvei is egyfajta sorvezetőnek számítanak, amelyben az érdeklődők olvashatnak arról, hogy miként lehet azokat az elemeket összefésülni, amiből egy olyan biztos ruhatár alakul ki, amelynek értelme is van.

– Ha van stílusunk, az esetek többségében olyan darabokat veszünk, amelyek beilleszthetők abban az öltözködési képbe, ami a sajátunk – folytatta a gondolatot.

A szép számú érdeklődő stílusról, divatról is képet kapott

Fotó: Krajcsó László

Stílusbeli hibák

A szakembert előadása előtt megkérdeztük a gyakori stílusbeli, öltözködési hibákról is. Ennek kapcsán kifejtette, nincs olyan, hogy fiatal vagy öreg, de olyan van, aki az ötödik, hatodik vagy hetedik X-ben olyat vesz fel, amelyet a második X-ben sem kellett volna. Kiemelte, a legnagyobb hiba, amikor nem vesszük figyelembe a fizikai adottságainkat, a testünket, a testünk változását, hanem azt gondoljuk, hogy ami a magazinban volt, nekünk is jó lesz.

Néhány konkrét hibaként megemlítette a túl hosszú zakóujjat, a túl hosszú nadrágot, a rövidujjú inget nyakkendővel, a bermudanadrágnak hitt piacozó nadrágot, amit a férfiak előszeretettel viselnek márciustól novemberig. Ezek tipizálhatók is, van tipikus kelet-európai és nyugat-európai hibák.

Mint mondta, a vizuális stílus az átgondolt öltözködést jelenti, „kitalálom az elemeket” és azokhoz következetesen ragaszkodom. Hangsúlyozta, a következetességet kiemelten fontosnak tartja. Volt olyan, hogy vezető politikust aszerint öltöztettek, hogy éppen hova ment, ami hiba, hiszen elveheti a hitelességét.

– A politikusnak ki kell találni egy olyan stílust, ami itt is jó és ott is jó, akkor lesz hiteles, ha megvan az állandóság is – emelte ki.

A politikai rész kapcsán a szakember érintette a világban kitapintható politikai stílusokat, azon politikusokét, akiknek ez lényeges.

– Akad, aki számára ez nagyon fontos, ilyen például Emmanuel Macron, a francia köztársaság elnöke. Míg például Angela Merkel korábbi német kancellár ezt egyáltalán nem tartotta ennyire lényegesnek – emelte ki.

Vizuális kommunikáció is az öltözködés

Az előadás különleges utazásra vitte az érdeklődőket, akik a stílusos megjelenés alapjairól, valamint a politika világában megfigyelhető stílus-irányzatokról is hallhattak információkat. A program első részében a stílusé és a vizuális kommunikációé volt a főszerep, illetve a divat és a stílus viszonyáról, valamint a megjelenés méltóságáról is beszélt Schiffer Miklós. Kitért arra, hogy mennyire határozza meg a személyes stílusunk a személyiségünk által közvetített üzenetet. Szó volt az esztétika profizmusáról, azaz a könnyen felépíthető és jól használható ruhatár alapjairól, a „dress code”-ról, a nagy öltözködési irányzatokról, mint például a „street fashion”, a „casual” és a klasszikus business-megjelenés elválasztása, a „new look”, azaz a kombinált öltözködési stílus.

Az előadás második részében a súlypont a politikára helyeződött. A szakember egyebek mellett beszélt arról, hogy miként kommunikálnak a politikusok a stílussal, milyen politikus személyiségekkel és stílusverziókkal találkozhatunk, illetve hogyan üzennek a politika világában az öltözködéssel.