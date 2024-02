Mint kifejtette, ismét komoly fejlesztéssel gyarapodott a város legnagyobb általános iskolájának szakmai eszköztára.

– A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola egyik legnagyobb értéke a naprakészség, mely által az itt tanulók és dolgozók egyaránt a legújabb lehetőségek, technikai eszközök segítségével fejlődhetnek – fogalmazott. Ez alkalommal is egy ilyen innovatív teret, egy okos tantermet adtak át, melyet Deákné Domonkos Julianna tanácsnokkal tekintettek meg.

Okos tanterem Békésen

Fotó: Gazsó János

– Az itt megtalálható eszközök által, a pedagógusok segítségével a gyerekek valóban naprakész tudást kaphatnak, ugyanakkor saját kreativitásuk, fantáziájuk is kibontakozhat. Az új tantermet Vidáné Endrődy Ildikó igazgató mutatta be. Úgy gondolom, hogy az itt látottak szorosan kapcsolódnak városunk ezirányú digitális fejlesztéseihez, így a Digitális Tudásközponthoz is. Igazgató asszonnyal mindemellett egyeztettem eddigi tapasztalataikról is úgy a tanév, mint a békési fiatalság helyzetét illetően – hangsúlyozta Kálmán Tibor.