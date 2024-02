Koltay Gábor rendező elmondta, Munkácsy nem csupán Békéscsabán, hanem az országban, Európában, sőt az egész világon ismert művész, aki rendkívül jeles életművet hagyott hátra.

– Nyilvánvalóan különleges atmoszférája van annak, hogy itt, Békéscsabán mutatjuk be a darabot. Az utcákon, köztereken szinte érezni Munkácsy „jelenlétét”, az évfordulóra felmutatott építészeti, szellemi értékek megkoronázása lehet a darab, amellyel sok ember lelkét célozzuk meg. Érzelemgazdag előadással készülünk, ami a festőóriás életének főbb motívumaiból építkezik. Azt a vonulatot igyekeztem kiemelni az összetett, romantikus elemekben is bővelkedő életútból, ami Munkácsy magyarságtudatával kapcsolatos. Bármilyen magaslatokba is emelkedett ugyanis, soha nem tudta, és nem is akarta elfelejteni, honnan jött – részletezte a rendező. Hozzátette, Munkácsy a Siralomház című festményével robbant be az európai köztudatba, amely a mélyréteget ábrázolta.