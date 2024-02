Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház igazgatója elmondta, hogy a művész a Lencsési-lakótelepen él, rendszeresen tűnik fel látogatóként az intézményben, sőt a közösségi ház berkein belül működő Márvány Fotóműhelyt is segíti tanácsaival. Az intézmény ebben a hónapban közel száz eseménynek ad otthont, ezek közül kiemelkedőnek mondta a pénteki kiállításmegnyitót.

A rendkívüli esztétikai élményt nyújtó tárlatot a Lencsési Közösségi Ház ugyancsak gyakori vendége, dr. Szabó Mihály ideggyógyász nyitotta meg. A főorvos hangsúlyozta, hogy egy sokarcú, sok színnel dolgozó alkotót mutathatnak be, a művek műfaja is egy ívet ír le. A kiállítás azért is különleges, mert megteremti a lehetőséget arra, sőt ki is kényszeríti, hogy a modern képtudomány megállapításairól szót ejtsenek.

A zeneiskolások adtak műsort a rendezvényen.

Bizonyított tény, hogy a természetes látás és a kép észlelése között van különbség – magyarázta, hozzátéve, hogy a látásban mennyire fontosak a festmény elemei, formái és színei. Ismertette, hogy kétféle látás van. Az egyik az újrafelismerő látás, amely nem elég a modern képek megértéséhez, szükség van a látó látásra is, amelynek során az azonosítást, felismerést követően a nézőnek át kell engednie magát egy másik értékelési szintre, át kell lépnie egy másik dimenzióba.

El is magyarázta egy-egy festmény esetében, hogy azok mit is ábrázolnak, mit is jelenítenek meg valójában. Hangsúlyozta, hogy a képek, a színek, a formák és a figurák önmagukban hallgatnak. Az elemeket összekötő logika az, ami tökéletes; és ezeket – a szimmetriától, az aszimmetriától a képkivágásig – az alkotó a szolgálatába állította. Az összefüggéseket figyelve lehet olvasni a képeket.

Ki is Mayerhoffer Miklós? – tette fel a kérdést. Hozzátette: ha egy művész kilép az alkotásaival a közönség elé, akkor azzal egy portrét ad önmagáról. Úgy véli, egy színes, összetett, világosan gondolkodó személyiségről van szó. A művész az alapokat Mokos Józseftől tanulta, aki nem csak fejlesztette őt, szemléletet is adott neki. Arról is beszélt: az alkotó filozófiai kérdésekben is otthonosan mozog, illetve a pálinkát és a kolbászt szintén mesterien készíti.