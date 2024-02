Mohácsiné Szeverényi Ágnes, a Filharmónia Magyarország kulturális szervezője elmondta, minden tanévben három koncertes ifjúsági bérletet kínálnak a Békés vármegyei általános iskolás diákoknak. A koncertsorozat a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Filharmónia Magyarország és a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Közhasznú Kulturális Egyesület „A zene mindenkié” elnevezésű programja együttműködésében valósul meg.

Ez a zeneóra ifjúsági koncertsorozat második állomása. A műsor mellett Szélpál Szilveszter moderálja a koncertet, így a komolyzenei élmény egészen fogyaszthatóvá válik a gyerekek számára, akik megismerhetik a hangverseny látogatásához kapcsolódó etikett szabályait is. A zenészek összeállítottak egy rendkívül színes műsort, amely tartalmaz nyitányokat, operaáriákat és Mozart és Erkel műveiből is hallhatnak a gyerekek népszerű idézeteket. A céljuk, hogy kedvet csináljanak a zenei tanulmányokhoz, és remélik, hogy a jövő komolyzenei közönségét is így tudják kinevelni.