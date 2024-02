Herczeg Tamás országgyűlési képviselő megnyitó beszédében elmondta, az esemény kapcsán két születésnapról is beszélhettek.

– Ebben az esztendőben harmincéves a Munkácsy emlékház, amely a pénteken megnyílt kiállítással tiszteleg a 180 éve, február 20-án született festőóriás, Munkácsy Mihály előtt – fogalmazott Herczeg Tamás. Úgy fogalmazott, Békéscsaba a művész életének egyik legfontosabb településének számít, hiszen 8 éves korában került ide, és élete végéig otthonának tekintette Békéscsabát. Még úgy is igaz ez, hogy az 1870-es évek elejétől kezdve Párizsban élt.

– A festőóriás munkái nagyon sok békéscsabai számára meghatározóak. Csabaiságunk erősödésében pedig nagy szerepe van annak, hogy élnek olyanok, akik gyűjtőként, tárgyak, képeslapok, relikviák kutatóiként a kis értékekből képesek valami nagy dolgot létrehozni. Ennek egy eleme a mostani kiállítás is – hangsúlyozta. – A tárlat sajátos, egyben sikeres kísérlet arra, hogy bizonyos használati tárgyak, eszközök, képek, kordokumentumok, filmösszeállítás segítségével megidézzék a 19. századi Párizst és a korszakot. A két gyűjtő eszközeinek és lehetőségeinek segítségével elevenítik meg a korabeli francia várost, annak hangulatát.

Herczeg Tamás

Herczeg Tamás kiemelte, Mester Gábor ötven éve gyűjtő, és talán könyvtárosi tevékenységéből származik ez a hobbi, ez a szenvedély, ami máig végig kíséri az életét. Tuska János közel 20 éve gyűjti a képeslapokat, az emlékeket, amelyek Békéscsabához és a térséghez köthetőek. Most viszont mégis Párizst idézte meg.

– Számos program mellett a pénteken megnyílt kiváló kiállítással is ünnepelhetjük Munkácsy Mihály, a festőgéniusz születésének 180. évfordulóját – fogalmazott Herczeg Tamás. – Nagyon fontos, hogy vannak Békéscsabán olyan gyűjtők, akik értéket teremtenek.

Mester Gábor elmondta, a tárgyakat a lakásáról válogatták össze.

– Úgy próbáltuk összeállítani a kiállítást, hogy az megidézze a 180 évvel ezelőtti időszakot, a korszakot, amiben a festő élt – folytatta a gondolatot. – Fontos törekvésünk volt, hogy azt a miliőt is megelevenítsük valamilyen módon, ami ezeket az évtizedeket jellemezte. Dísztárgyak és használati tárgyak egyaránt részei lettek a tárlatnak. Megjelenik például a kávézás, illetve a dohányzás is, amihez kapcsolódóan több tárgyat is megtekinthetnek az érdeklődők a kiállításon.