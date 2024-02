Az előadáson bemutatták az intézmény helyismereti szolgáltatásait.

– Sok mindent mondhatnék, ha a helyismeret, illetve a Békés Megyei Könyvtár kapcsolatára gondolok, hiszen a könyvtár életében folyamatosan jelen van a helyi értékeknek a bemutatása és népszerűsítése. Ezt tesszük egyrészről a békési gyűjteménynek a folyamatos gondozásával, bővítésével, illetve a 21. századi trendeknek megfelelően különböző interaktív, online adatbázisokat, enciklopédiákat működtetünk. Emellett különböző játékos interaktív szolgáltatásokat teszünk közzé. Ilyen például a Csabai Kalandozások sétaalkalmazás, melynek segítségével az érdeklődők bejárhatják Békéscsabát és az egész vármegyét. Továbbá oktatási tartalmakat is közzéteszünk, így például Munkácsy Mihály élete is megismerhető játékos feladatokkal. A közösségi oldalakon is látjuk, hogy különböző helyismereti csoportok szerveződnek, ami azt bizonyítja, hogy nagy az igény a hasonló tartalmakra. Ezen kívül a könyvtárban is sok kutató és tanuló jelenik meg, akik helyi vonatkozású témákat kutatnak. Továbbá megfigyelhető, hogy a vármegyében egyre több település jelentet meg önálló településtörténeti kötetet, ami szintén azt mutatja, hogy van érdeklődés ebben a témában – hangsúlyozta Juhász Zoltán igazgató.