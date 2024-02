A bírálók között helyet kapott a zsűri elnöke, Varga Tamás alpolgármester mellett Bartus Dóra olimpiai aranyérmes cukrász; Lipcsei László mestercukrász, szakoktató; a Munkácsy Negyed intézményeinek képviselői – dr. Bácsmegi Gábor múzeumigazgató, Seregi Zoltán színházigazgató, Juhász Zoltán könyvtárigazgató, Lenkefi Zoltán bábszínház-igazgató, Kocsis Dénes, a Munkácsy, a festőfejedelem című musical főszereplője –; továbbá a közönség soraiból Gojdár Sándor.

Lipcsei László mestercukrász, szakoktató elmondta, hogy a zsűri nyolc szempontot vett figyelembe. Kiemelte: egy süteménynek elsősorban finomnak kell lennie, minden más szempont ezután következik. Persze számított a megjelenés is, hiszen a vevők az alapján vásárolnak; az, hogy a remekmű mennyire követi és mennyire felel meg a cukrászati trendeknek; az, hogy milyen ízkombinációkkal dolgoztak az alkotók; valamint az, hogy milyen rétegekből áll a torta.

A bírálatot követően Bartus Dóra olimpiai aranyérmes mestercukrász azt mondta, hogy a négy sütemény komoly kihívás elé állította a zsűrit. Mindent alaposan megfigyeltek, szemügyre vettek, megízleltek, megszagoltak; majd sok mindent megvitattak egymás között is. Hangsúlyozta, hogy olyannak kell lennie a Munkácsy tortának, amely a nagyérdeműnek is megfelel; illetve szempont volt az is, hogy miként kerülhet a remekmű a cukrászpultokba.

A befutó Urbán Csilla Bitüm nevet viselő alkotása lett, ez lesz idén a Munkácsy torta. Az ínyencség bemutatásánál elmondta: sok kutatómunkát végeztek, a festőfejedelem kedvenc gyümölcse az alma volt. Nem szerettek volna nagyon különleges tortát készíteni, inkább arra törekedtek, hogy harmonikus legyen, hogy kellemes ízvilággal rendelkezzen. Az alapot mandulás piskóta jelenti, és persze az alma is fontos szerepet kapott. A dekorációról hozzátette: a macaronokon a géniusz híres munkái jelennek meg.