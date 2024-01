A programon Kálmán Tibor, Békés polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, az új év környéke mindig megállít egy kicsit, ilyenkor az emberek visszatekintenek, illetve már előre is néznek a jövőbe. Kiemelte, 2024-ben is sok munka és tennivaló vár rájuk, ugyanakkor bátran mer előrenézni, mert a városnak számos olyan közössége van, köztük az ifjúsági fúvószenekar, valamint a Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola, amellyel össze lehet fogni, együtt lehet működni. Külön szólt arról, hogy ebben az évben a Kira vendéglővel, annak vezetőjével Ásós Gézával közösen valósult meg a program. A kulturális központ színháztermében felújítási munkálatokat végeznek, ezért is rendezték új helyszínen a koncertet. Hangsúlyozta, a Bagoly László karnagy vezette zenekar fellépései mindig nagyon népszerűek és közkedveltek. A hangverseny a kiváló zenészek technikai tudásáról és igényességéről is számot adott.

A koncerten a teljesség igénye nélkül Jacob de Haan, John Willams, az Abba és a Queen szerzeményei, illetve dalai is felcsendültek, a jelenlévők hallhatták az Aladdin című rajzfilm zenéjét, Whitney Houston One moment in time című örökzöldjét, Michael Jackson Heal the World-jét, valamint a Herkulesfürdői emlékkeringőt is tánccal kísérve. A nézők óriási tapssal köszöntötték a zenészeket az est végén, és persze nem maradt el az újévi koccintás sem.

A programot a Facebookon élőben közvetítették, amit több mint 3100-en tekintettek, illetve hallgattak meg.