Az ünnepélyes megnyitóra dr. Végh Katalin, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének ügyvezetője is ellátogatott az orosháziakhoz és rekordernek nevezte őket. Az is kiderült ünnepi gondolataiból, vajon miért. Elöljáróban elmesélte, milyen kapcsolódási pontja van a házigazda intézménnyel: az orosházi múzeum elismert múzeumszakmai műhely, az egyesület tagja.

– A Géniusz pályázatot szövetségünk koordinálja. A pályázó múzeumok vadonatúj időszaki és állandó kiállításokat hoznak létre, tudományos kutatásokat indíthatnak, konferenciákat szervezhetnek. A Géniusz program üzenete, hogy a vidéki muzeológia létezik és érték. A mintegy 800 vidéki múzeum, mint az önöké is, kulturális örökségünk tekintélyes részét őrzi. A sokmilliós magyar múzeumi műtárgyi állomány nem csak sok milliárd forintot és felbecsülhetetlen eszmei értéket képvisel, hanem kultúránk kézzelfogható alapja. S mit jelent nekem, néprajzkutatóként Orosháza? A legnagyobb magyar falut, a Viharsarok című szociográfiát jelentette anno egyetemistaként, mától viszont a Géniusz program rekorderét.

Dr. Végh Katalin rekordernek nevezte az orosháziakat

– A ma itt megnyíló tárlatok a helyi indentitás megtartásának segítői lesznek. A szakmai csapat álma az volt, ebben a városban egy muzeális csodával ajándékozzák meg a kultúra szerelmeseit. Sikerült nekik. S hogy mitől nevezem a Géniusz pályázatok sorában rekordernek az orosházit? A fenntartó önkormányzat az állami támogatással szinte azonos összeggel segítette a megvalósítást - hogy valóban hosszú távra tervezve újuljon meg a múzeum. Méltó a város géniuszaihoz, a múzeum szellemiségéhez, a fenntartóhoz és a Géniusz programhoz – mondta az ügyvezető.

Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára levélben köszöntötte az orosháziakat. Abban úgy fogalmazott, aligha lehet méltóbb módon ünnepelni a magyar kultúra napját, mint egy példaértékű, kulturális fejlesztés átadásával.

– Ma itt egy épület tárja ki megszépült kapuját - ám e kapu mögött nem csupán egyedi hangulatú, korszerűen megújult terek találhatók. E kapu mögött elkötelezett emberek megfeszített munkája, a város elöljáróinak, polgárainak a hite és az intézmény dolgozóinak értő keze nyoma, kreativitása bújik meg. A projekt új dimenziókat nyit: a XXI. századi digitális világ kerül itt harmóniába a hagyományos múzeumi eszköztárral. Az államtitkár köszönetét fejezte ki mindazoknak, akiknek része volt ebben a nagy munkában.

A fenntartó, a város képviseletében Dávid Zoltán gratulált a múzeum igazgatójának

Dávid Zoltán polgármester kiemelte: a Nagy Gyula Területi Múzeum képes megszólítani az embereket, képes átadni a tudást Orosháza múltjáról. Eddig is képes volt rá, most azonban, ebben a korszerű, szép, megújult formában még inkább az lesz.

– Köszönhetően a mintegy 97 millió forintnak, amit múzeumunk a Nemzeti Kulturális Alap - Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma kiírásán elnyert. Az elmúlt közel másfél évben a múzeumi dolgozók fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy egy csodálatos, izgalmas és a kor digitális eszközeit is a múlt szolgálatába állító tárlatot hívjanak életre. Megérte a sok befektetett munka, mert olyat teremtett a múzeumi kollektíva, amire mindannyian büszkék lehetünk és ami minden orosházinak, illetve a múlt iránt érdeklődőnek érték. Csodálatos az időzítés is, hiszen hogyan is ünnepelhetnénk jobban a magyar kultúra napját, mint a szellemi örökségünk, kulturális javaink tárházát jelentő megújult múzeum átadásával – zárta gondolatait a városvezető.