A kiállítást Juhász Zoltán, a könyvtár igazgatója nyitotta meg. Úgy fogalmazott, a Békés Megyei Könyvtár a hazai könyvtárakhoz hasonlóan az információs egyenlőség és a demokrácia színhelye, ahol egyenlő eséllyel és szabadon hozzáférhetünk a kulturális javakhoz. Hangsúlyozta, kiemelt küldetésük, hogy kulturális rendezvényekkel, programokkal színesítsék a békéscsabaiak életét, emellett bemutatkozási lehetőséget kínáljanak a helyi kötődésű fiatal íróknak, költőknek, kiállítóknak.

- Bondár Tímea 27 éves, békéscsabai, autista fiatal. Hat éves korában diagnosztizálták, akkor még a békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskola tanulója volt. Tanulmányait a békési Dr. Illyés Sándor Készségfejlesztő Iskolában fejezte be. Kiváló pedagógusok segítették tanulását, fejlődését. Medgyesiné Seprenyi Erzsébet tizenöt éven át tanította, fejlesztette. Tímea hét éves korától zeneiskolába járt, marimbázni tanult Szőnyi Graciella irányítása alatt, aki a zene segítségével nyitotta meg Tímea, illetve Trescsik Dániel, és még sok hasonló fiatal szívét. Tímea kommunikációs nehézségét a rajzolás segítségével győzi le, érzés és hangulatbeli változásait az alkotásokon keresztül éli meg. Rajzain egyedi, különleges formákat jelenít meg. Nem ad címeket műveinek, mert szerinte mindenki mást lát ki belőlük, nem korlátozza a fantázia és a képzelet határait a címadással. A most kiállított alkotásainak központi eleme a szem. A kiállítás címe is tükrözi az eltérő látásmódokat, nézőpontokat, melynek alapja, hogy minden ember egyedi és különleges. Tímeát sajnos napjainkig is érik atrocitások. Kiállításával szeretné közelebb hozni az emberek szívét a mássághoz. Nem csak önmagáért, hanem a hozzá hasonló társaiért, egyenjogúságáért, elfogadásáért, az egyenlő bánásmódért küzd a maga módján- mutatta be az alkotót az igazgató.

A kiállítás segít, hogy lássunk az autisták szemével

Fotó: Gyemendi Réka

Szőnyi Graciella zenetanár arról beszélt, pici korában ismerte meg Tímeát, aki mosolygós lányként lépett be az iskola ütőtermébe, vidámsága pedig végig kísérte azt a négy évet, amíg nála tanult. A tanárnő ekkor találkozott először autizmussal, ezután ösztönösen talált ki egy pedagógiai módszert Timire szabva. Kiemelte, a lány nagyon sokat fejlődött. Nem könnyű mások elé kiállni, de vizsgáin Timi épp olyan magabiztosan szerepelt, mint bárki más. Pedagógusként ő is fejlődött, ezzel a találkozással az ő útja is elkezdődött, mert elkezdett más szemmel látni. Kinyíltak az ajtók és egyre több autista gyermek lépett be a terembe, az életébe, így Trescsik Dániel is. A fiatal tehetség nem csak zenélni tanul, középiskoláját a népi kézműves szőnyegszövő szakon végzi, munkáiból pedig több darab megtekinthető a könyvtár földszinti kiállítóterében.

Medgyesiné Seprenyi Erzsébet arról beszélt, már tizenöt éve része Bondár Timi és családja életének. Pedagógusként nem csak a tanulmányaiban segítette, hanem látta a mindennapi küzdelmét is, hogy megértse, elfogadja, feldolgozza a másságát. Látta a család küzdelmét is, hogy megértsék, feldolgozzák és megpróbálják a lehető legtöbb lehetőséget megkeresni arra, hogy segítsék Timit a további életében, és minél boldogabb felnőttet neveljenek belőle.

A pedagógus hangsúlyozta, Timi az alkotással megtalálta azt a nonverbális kommunikációs lehetőséget, amivel ki tudja fejezni az érzelmeit és a véleményét. Alkotásaival pedig ránk, nézőkre is hat, és megtanít minket arra, hogy mi is más szemmel nézzünk a másságra.