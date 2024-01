A direktor felidézte, hogy tavaly májusban költöztek be az új bábszínházba. Eddig is igyekeztek megszólítani a felnőtt korosztályt, most erre már elegendő tér is rendelkezésükre áll.

– A báb műfaja minden korosztály számára érvényes színházi forma. Próbáljuk a felnőtteket másfajta, alternatív színházi világba bevezetni. Próbáljuk azt megteremteni, hogy egy kicsit másképp nézzenek a bábszínházra. Ne csak gyerekműfajként éljék meg – mondta Lenkefi Zoltán, hozzátéve, hogy a sorozat művészi, alternatív színházi előadásokat tartalmaz.

Január 19-én Czéh Dániel egy böllér szerepébe bújva játssza el A kisgömböc című vásári bohócjátékot az egyik legismertebb magyar népmese alapján. Április 12-én Polcz Alaine szövegei és Karády Katalin dalai hangzanak el táncos bábművészeti formában Markó-Valentyik Anna szólóelőadásában az Alaine - Ideje a meghalásnak című előadáson. Június 21-én a békéscsabai társulat saját bemutatót tart Esti mesék felnőtteknek A szél most a legigazabb címmel. Az előadás Linn Skaber norvég szerző fiktív monológjai alapján készült, Gyarmati Éva, Czumbil Örs és Csortán Zsóka játsszák.