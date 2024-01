Sorolta: a Modern Városok Program keretében 4 milliárd forintból építették ki a Munkácsy-negyedet, vadonatúj állandó kiállítást nyitottak, megújították a Munkácsy Emlékházat, az Omaszta-parkot, a Beliczey-kúriát, megépítették a bábszínházat, hidakat korszerűsítettek, köztéri szobrokat helyeztek ki – ezek mind jelzik, hogy Békéscsaba Munkácsy városa. A projekt idén ér véget a Sztraka híd újjáépítésével és két szobor kiállításával.

Hangsúlyozta: egy emelkedő nemzet sikerét a kultúrája gazdaságban lehet lemérni. Békéscsaba esetében egy nagyszerű és fejlődő várost, egy emelkedő térség központját és motorját lehet látni. Méltatta a két díjazottat, Fekete Pétert és Perlaki Attilát, akik sokat tettek a magyar kultúráért, Békéscsabáért. A két kitüntetett számára Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Szarvas Péter polgármester adta át a Békéscsaba Kultúrájáért elismerést.

Fekete Pétert és Perlaki Attilát díjazták

Az ünnepi gálaműsor keretében átadták a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetéseket is, a díjakat ezúttal Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója, a Békéscsabai Jókai Színház korábbi igazgatója, valamint Perlaki Attila, a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar karnagya érdemelte ki.

A méltatás során elhangzott, hogy Fekete Péter közel negyven éve járul hozzá tevékeny szervező munkával a magyar előadó-művészeti élet európai pozicionálásához. A Békéscsabai Jókai Színházat 2008-tól 2015-ig vezette, ez idő alatt több mint húsz előadást, gálát, nagyrendezvényt rendezett, játékteret, látványt tervezett, és továbbra is tanított a Színitanházban. Irányítása alatt a színház társulata számos nemzetközi és hazai fesztiválon szerepelt sikerrel. Megvalósította Közép-Európa akkor még egyetlen cirkusz-színházi sátrát, a Jókai Porondszínházat, és ekkor adták át a Szarvasi Vízi Színházat is. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje és Jászai Mari-díjjal is elismert szakember 2015-től napjainkig a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója, közben 2018 és 2022 között Magyarország kultúráért felelős államtitkára volt.

Fekete Péter a kitüntetéssel járó pénzjutalmat felajánlotta a Degré utcai gyermekek javára, a háttérben Herczeg Tamás, Szarvas Péter és Gulyás Gergely. Fotó: Lehoczky Péter

Fekete Péter – akit a Jókai színházban örökös társulati taggá nyilvánítottak – szerint több szempontból is fontos üzenet a díjazása. Hozzátette: a kitüntetéssel járó pénzjutalmat felajánlotta a Degré utcai gyermekek javára.

Perlaki Attila a békéscsabai zeneiskolában tanult, majd a Zeneakadémián szerzett diplomákat. 2006 nyarán vette át a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar irányítását, és a hagyományok megtartása mellett új utakat is keresett. A kórus létszámban és tudásban is gyarapodni kezdett, fellépéseik népszerűvé váltak. Egyre komolyabb műveket tanultak, egyre többet szerepeltek telt házas közönség előtt. Nagy tetszést aratott műfajváltásuk, amivel filmdalok, majd musicalrészletek is helyet kaptak a kínálatukban. A kórus számos külföldi fellépésen vett részt irányításával, képviselve a hazai kóruskultúrát és öregbítve Békéscsaba jó hírét. A szakembernek köszönhetően a kórus igazi közösséggé vált. Művészeti vezetése, a szívvel-lélekkel végzett munka eredménye, hogy a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar 2022-ben bekerült a települési értéktárba is.

Perlaki Attila megköszönte a zenekar tagjainak a közös munkát. Fotó: Lehoczky Péter

Perlaki Attila hangsúlyozta: 18 éve dolgoznak együtt a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskarral, köszönetet mondott a tagoknak, hiszen a sikereket közösen érték el, sok koncertélmény köti össze őket. Köszönetet mondott a közönségnek is, hogy ott vannak a fellépéseiken.