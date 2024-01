Hajnalka kiemelte, számos szakmai szempont, kritérium alapján tudja felbecsülni egy-egy festmény akkori piaci értékét. Az alkotó személye mellett többek között fontos, hogy az életmű melyik korszakából származik, mekkora méretű, milyen állagú.

Több történetet is elmesélt, például, hogy Munkácsynak tulajdonított festményekről kellett kimondania, hogy a képek nem az ő alkotásai, és lényegében értéktelenek. Ezzel csalódást is okoz egy értékbecsüs, mert a tulajdonos azt gondolta, milliókat érhetnek. Előfordult viszont olyan is, hogy padláson talált, szép festményeket vittek be hozzá, ezek nem képviseltek jelentős értéket, de a tulajdonosok elmondták, van a padláson egy csúnya kép is, azt el sem hozták. Betűzték az alkotó nevét, és kiderült, az egy több százezer forintot érő kép.

Hajnalka leszögezte, ő csak felbecsüli a festmények értékét, de nem kereskedik. Nagy felelősség tanúsítványt adni egy-egy alkotásról, a múzeumok ezért is szervezték ki tevékenységükből a festménybecsüs tevékenységet, nehogy jogi procedúra érje őket, és anyagi vonzata legyen ennek.

A szakember beszélt arról is, kik az ő kedvenc alkotói, és a művészettörténet melyik korszakait, ábrázolásvilágát kedveli leginkább.

