– A női szerepeket Kovács Edit, Fehér Tímea, Liszi Melinda, Nánási-Veselényi Orsolya színésznő, valamint Koromné Kőrösi Berta, Márki Szabina és Hamar Vivien másodéves színészhallgató játssza, a férfi szerepekben Bartus Gyula, Csomós Lajos, Katkó Ferenc, Gerner Csaba, Szabó Lajos színészt, valamint Horváth Bence elsőéves színészhallgatót láthatjuk. Móricz olyan jelentős alakja, klasszikusa a magyar irodalomnak, hogy a teátrumoknak kötelessége bemutatni műveit. A Jókai színház sem először állít színpadára tőle darabot – tette hozzá a direktor.

Tege Antal hangsúlyozta, Móricz nemcsak író, hanem újságíró, haditudósító is volt, nem mindennapi hagyatékot; regényeket, elbeszéléseket, drámákat hagyott ránk, a magyar kultúra kánonja szólal meg nyomában. A rendező Móricz hányattatott életéből is felvillantott részleteket, elmondta, az író már házas volt, amikor beleszeretett egy színésznőbe. Felesége emiatt lett öngyilkos, amit Móricz nem tudott feldolgozni. Elment egy körútra, ahol népmeséket, dalokat, anekdotákat gyűjtött, ezek is illeszkednek a Szerelem című darabba. Tege Antal megemlítette azt a napot is, amikor Móricz hazafelé sétálva megpillantotta a lányt, aki a Ferencz József hídról akarta levetni magát a mélybe. Az író lányául fogadta az árvát, számos elbeszélés született megrázó történeteiből, sőt az Árvácska is.

– Annyira érzelmes ember volt, hogy amikor '42-ben telefonon értesült unokája világra jöttéről, sztrókot kapott és elhunyt. Az első színpadra vitt műve a Sári bíró volt, a második bemutatását azonban a Nemzeti Színház igazgatója elutasította. Maga Móricz mondta, ha akkor engedik a bemutatót, lehet, hogy soha többé nem írt volna regényt. Így viszont elpártolt a drámaírástól, belekezdett az egyfelvonásosokba. Húszat mutattak be a színházakban, Blaha Lujza mellett más színészóriások elevenítették meg szereplőit – részletezte Tege Antal, hozzátéve, az író hol a paraszti, hol az úri világot mutatta be. Elmondta, a hét műből összegyúrt darabot a békéscsabai színészek krémje játssza.

– Nem akartam a mába hozni, ám olyan távolinak se tűnt a móriczi világ, így döntöttem a 80-as évek mellett. Vacsi Dávid díszlettervezővel egy kistepelülés lakodalmába kalauzoljuk a nézőket; ahol a menyasszony, a vőlegény, a vőfély, a zenekar és a násznép a helyi művelődési házban ünnepel. Lesznek korabeli plakátok a falon, lesz zenekar dobfelszereléssel, szintetizátorral, diszkógömbbel, a függöny mögött pedig egy hatalmas házi áldás lóg majd egy Móricz-idézettel. Az asztalt feldíszítjük, kicsit utolsó vacsora-szerűvé. Valamennyi jelmezt Kiss Kata tervezi majd, a menyasszony megkapja például Diana hercegnő falusira lemásolt ruhakölteményét, a férfiak pedig azokat a színes, nagyméretű, válltöméses öltönyöket hordják majd. Elárulom, a vőlegény a falu rockerje, itt-ott kilátszódik majd néhány bőrszíja. A zenét a 3+2 együttes adja, hasonlóan délvidéki lesz az a néhány Móricz által gyűjtött, szókimondó mese is, amit beleszövünk a darabba – tette hozzá Tege Antal.