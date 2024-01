A farsang hossza és naptári zárónapja minden évben más és más, ezért a mozgó ünnepek csoportjába tartozik, húsvétvasárnaptól számolják vissza. Két egyházi ünnep közé ékelődik: a vízkereszt és a húsvéti nagyböjt közé. Kezdőnapja tehát mindig január 6-án, vízkeresztkor van, zárónapját az határozza meg, hogy hamvazószerda az adott évben milyen napra esik. Idén február 14-ére, húsvét pedig március 31. vasárnap április 1, hétfőn lesz.

– A farsang a csabai szlovákoknál a nagyböjt előtti utolsó három napra, az úgynevezett farsang farkára összpontosult – hangsúlyozta Salamon Edina, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum néprajzkutató muzeológusa. – Ekkor öltötték magukra férfiak és nők a maszkokat, álarcokat, és fel-alá járkáltak az utcákon, szervezett menetekben. Majd bálokba, fonókba megérkezve táncos mulatságokat tartottak. Ez afféle vidám télbúcsúztató volt.

Farsang Eleken néhány évtizeddel ezelőtt, Martyin Emília gyűjtötte a fotókat 2005-ben a településen. Fotó: Martyin Emília

A dologtiltó napokon az emberek ünneplőbe öltöztek

A hosszú böjtre való felkészülésnek megfelelően ebben az időszakban az evés-ivás szinte kötelezőnek számított. A disznótoroknak köszönhetően volt is mit tenni az asztalra. Békéscsabán a különleges farsangi ételek között a fánkot, a pattogatott kukoricát tartották számon, esetleg kelt tésztát sütöttek. A farsang a lakodalmak időszaka is volt, társult hozzá az alakoskodás, az álöltözetben megjelenő figurák játéka.

Martyin Emília, a békéscsabai Munkácsy-múzeum igazgatóhelyettese, néprajzkutató főmuzeológusa hangsúlyozta, hosszú időn át gyakorolt szokás az eleki németek húshagyókeddi álarcos felvonulása, amelyben a helyi román nemzetiségű és magyar lakosok is részt vettek az utóbbi néhány évtizedben. Ennek fő oka feltehetően az, hogy a farsangi szokások látványossága, vidám, humoros hangulata nagyobb tömegeket tud megmozgatni.

Eleken a farsangi szokások főként a vízkereszt napjától hamvazószerdáig tartó időszak utolsó három napjához kötődnek. Fotó: Martyin Emília

– Eleken a farsangi szokások főként a vízkereszt napjától hamvazószerdáig tartó időszak utolsó három napjához (farsangvasárnap, farsanghétfő, húshagyókedd) kötődnek – ecsetelte Martyin Emília.– Ezeken a dologtiltó napokon az emberek ünneplőbe öltöztek, a rokonok meglátogatták egymást, a fiatalok bálba mentek, a legények erre az alkalomra fácán- vagy kakastollas kalapot öltöttek. Az étkezési szokásokat is előírások szabályozták: vasárnap tyúkhúst, hétfőn marha- vagy sertéshúst, kedden pedig kakashúst kellett enni, húshagyókedden pedig általános volt a fánk fogyasztása. A farsangi, gazdag étrend az esztendő bőségét idézte elő

A maradék töltött káposztát a baromfinak adták

A főmuzeológus kitért arra, az eleki farsangi időszakhoz több termékenységvarázsló szokás is kötődik. (Az eleki, híres farsangi bolondkerék Hans és Gretel termékenységvarázsló figuráival a békéscsabai Munkácsy múzeum gyűjteményében megtalálható.) Ilyenkor a maradék töltött káposztát a baromfinak adták, mert a néphit szerint ez megvédi a családot a betegségektől az egész év során. Termékenységvarázsló célzattal vágták le a kakas nyakát, majd testét a baromfiudvarra dobták, hogy azt vérével megáztassa, ezzel biztosítva a tyúkok egészségét, termékenységét, tojásbőségét. A néphit szerint a hamvazószerdát megelőző húshagyókedden célszerű lemorzsolni a vetnivaló kukoricát a bőség reményében, és az ekkor vetett tavaszi árpa is hamarabb kel ki a földből. Az előírások mellett tiltások is vonatkoznak erre a periódusra: nem szabad kenyeret sütni, mert meghal valaki a családban. Tilos varrni, mert az negatívan befolyásolja a tyúkok termékenységét.

Akadtak, akik még harisnyát is húztak a fejükre

A farsangi időszak legfontosabb eseménye Eleken a maszkos felvonulás volt, amelyre a környező falvakból is eljöttek. A hagyományos felvonuláson csak nős férfiak öltözhettek emberi vagy állatalakokat megjelenítő maskarákba.

– A résztvevők húshagyókedd reggelén nyolc óra körül gyülekeztek valamelyikük házánál vagy a kocsmában, ahol magukra öltötték az előre elkészített ruhákat, maszkokat – mesélte Martyin Emília. – Lényeges volt, hogy ne legyenek felismerhetők, ezért akadtak, akik még harisnyát is húztak a fejükre, vagy bekormozták arcukat. A farsangi felvonulásban öt csoport vett részt, az alakoskodók öt részre osztották fel a települést, hogy lehetőleg minden irányban elhaladjon egy-egy csoport.

A felvonulási parasztszekéren kártyázó, italozó, vitatkozó férfiak, zenészek, valamint a bor összegyűjtésére alkalmas edények voltak. Fotó: Martyin Emília

A menetet jelmezbe öltözött lovasok vezették fel, akiket egy szekér követett. A felvonulás magvát képező parasztszekéren asztalnál ülő kártyázó, italozó, vitatkozó férfiak, zenészek, valamint a bor összegyűjtésére alkalmas edények voltak. Az alakoskodók a szekeret közrefogva vonultak fel, kezükben boroskancsót és nyársat tartva, amelyekkel a lakosok által kínált bort és a fánkot gyűjtötték össze. A leggyakoribb jelmezek közé tartoztak a nő, a kéményseprő, a cigány- és terhes asszony, a farkas és a medve.

A maszkák bolondozása magával sodorta a lakosságot, szinte a közösség minden tagja valamilyen formában – mint kíváncsiskodó, vagy mint ajándékozó – részt vett a felvonulás eseményeiben.