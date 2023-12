Becsalogat mindenkit a művelődési házba

Még nincs vége a 2023-as évnek, de Dohorné Nagy Nóra már újabb, közösségépítő programokat állít össze 2024-re. Közben figyeli, mások miként vonják be a fiatal generációt a közművelődés sokszínűségébe, csalják be a művelődési házakba, vagy milyen hívó szóval keltik fel az érdeklődésüket akár a falakon kívül is olyan helyszínek iránt, ami megmozgat korost és kortalant, fiatal és idősebb korosztályt is.