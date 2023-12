Puskás Dániel tehetségét és elkötelezettségét bizonyítva 8 évig vezette saját amatőr színtársulatát, miközben tagja volt egy utazó gyermekszínháznak is, ahol országszerte hozták el a gyermekeknek a színház élményét. Dániel tehetségének köszönhetően szerepet kapott olyan kiemelkedő előadásokban, mint a János Vitéz vagy az Egri Csillagok.

Rendszeres fellépője a Békéscsabai Jókai Színház előadásainak

2022-ben a Déryné Programnak köszönhetően a saját írású darabja, a Szent László, a legendák királya című történelmi zenés játékát is bemutatták a nagyközönségnek. Miután színész szakon végzett Békéscsabán, a Színitanházban, rendszeres fellépője lett a Békéscsabai Jókai színház előadásainak. Az idei év zárásaként, legközelebb Szentesen lesz látható december 14-16 között, a Marica grófnő siker darabban, amelyben Zsupán Kálmán komikus szerepében brillírozik. A Jókai színházban a jövő év is izgalmakat tartogat a számára, hiszen további szerepekben is láthatjuk majd.

A fiatal színész kreativitását kiválóan prezentálja, hogy a jövőbeli tervei között szerepel egy könyv megírása, az ifjúságnak szánva, valamint 2024-ben szeretné megalkotni a következő musicaljét is.