Barkász Sándor a békési polgármesteri hivatal dísztermében tartott eseményen elmondott bevezetőjét követően arra kérdezett rá, hogy miként jutott el egy békési fiatalember odáig, hogy ő örökítse meg azokat a budapesti épületeket, azt a világot, ami már részben legalábbis eltűnt.

– Egy Karacs Teréz utcában felnőtt diák hogyan jut el idáig, honnan van valakiben ez a hajtóerő, ez a szellemiség? – tette fel a kérdést.

Kondacs András elárulta, hogy ez a kérdés őt is foglalkoztatja, hiszen a budapestieknek mindez valóban jobban kézre állt volna.

– Az ország fővároscentrikus és a filmes képzések, a filmek is oda összpontosulnak. Ugyanakkor a film költséges műfaj, mi pedig éppen itt vidéken megtanultuk, hogy a kényszer nagy úr. Ezért más szemmel néztük a világot, és tulajdonképpen fényképeket keltettünk életre. Egy dokumentumfilmet olyan 100 millió forint körüli összegből lehetett volna leforgatni, mi tudtuk, hogy ekkora összeget képtelenek lennénk összekalapálni. Voltak azonban fényképeink, amelyekből, ha kettőt-hármat összeraktunk, már megmozgattuk a képet. Találtunk néhány szponzort, így elkészülhetett a Budapest születése, amiben azt hiszem, nagy szerepe van annak, hogy Békésen, illetve Békés megyében nőttem fel – árult el néhány kulisszatitkot a rendező.

Mint ismert, Buda, Pest és Óbuda 150 éve egyesült, aminek apropóján készítette el egészen különleges technikával, több száz régi fénykép segítségével a főváros történelmét az Animatiqua stúdió. Az alkotók több mint egy éven át dolgoztak a Budapest születése címet kapott negyedórás rövidfilmen, amelyet Kondacs András rendezett. Az alkotásban narratív rendezőként András mellett az Oscar-díjas Deák Kristóf is részt vett. a fővárost nőként megszemélyesítő szöveget Nyáry Krisztián írta, a narrátor pedig Hámori Gabriella.

Barkász Sándor ezt követően életútjáról kérdezte Kondacs Andrást.

– Az akkori békési 3. számú általános iskolába, a mai Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolába jártam. Alapvetően introvertált, kevésbé barátkozó fiatal voltam, ezért sokat rajzoltam, azért is mentem erre a pályára, mert abban találtam meg az önkifejeződés legjobb eszközét – tette hozzá. – Így kerültem a békéscsabai művészeti szakközépiskolába, majd a Képzőművészeti Egyetemre. Az állóképek világa nem annyira kötött le, ha látok egy régi fotót, azt is azonnal mozgásban látom. Maga az anime szó is azt jelenti, hogy lélek. Bár grafikusművész a végzettségem, végül átavanzsáltam filmesnek.

Barkász Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy Kondacs András önszorgalomból készítette el csapatával a Budapest születéséről készült filmet. Később arról is kérdezte a szakembert, hogy milyen diák volt olyan idős korában mint az eseményen köszöntött nyolcadikos fiatalok.

A rendező úgy vélekedett, nem mindenkinek megfelelő a poroszos iskolarendszer, amely a hozzájuk hasonló vizuális típusoknak, illetve a más habitusú diákoknak gyakran tudott nehézségeket okozni.

– Ekkoriban arra vártam, hogy mikor rajzolhatok, mikor készíthetek filmeket – emelte ki.

Nem hagyják az álmokat elsorvadni A jó tanulók köszöntésén bemutatták a Legendás magyarok című kisfilmjüket is. Erre is utalva Kondacs András elmondta, sokak életrajzát olvasta, és nagyon sok minden hasonló az életutakban. – Még nehéz körülmények között sem adták fel, nem zavarta őket, ha őrültnek nézték őket, ahogy az irigység sem, hiszen ezt is ki kell érdemelni – hangsúlyozta. Azt javasolta a diákoknak, hogy az álmokat ne hagyják elsorvadni.

Kondacs András lokálpatriotizmusát a mai napig megtartotta, jelenleg is dolgoznak azon, hogy egy az eseményen látottakhoz hasonló animációs filmet készítsenek Békés vármegye kúriáiról és kastélyairól.