Szente Vajk kiemelte, az elmúlt fél évszázadban alig készült olyan darab, ami magyar nyelven íródott és a vígjáték műfajába sorolható. Ezt a fajta vígjátékot pedig – amit farce-nak, vagy bohózatnak is lehet nevezni – nagyon szereti magyar közönség. Ray Cooney: Páratlan páros című vígjátéka már 900 előadás felett van, ő nagyon neves szerző a magyar színházi életben.

– Az esetek nagy részében zenés darabokat írok. Ezek nagyon komoly szabályrendszerrel bírnak, de mindeközben csak akkor lesznek sikeresek, ha ezeket a szabályokat időnként el is tudom hagyni. Miután a fejembe vettem, hogy elkészítem ezt a darabot, az első felvonását viszonylag rövid idő alatt meg is írtam, azonban másfél évig nem volt időm folytatni. Utólag azt mondom, hogy jót is tett ez a kihagyás, mert így tudtam érlelni a fejemben a második felvonás cselekményét, a történetszálakat, figurák fordulatait – fogalmazott.

Végül 2017-ben fejezte be a darabot, viszont elfoglaltságai miatt csak 2019-ben tudták bemutatni az előadást. Elárulta, őt is nagy várakozással töltötte el, hogy vajon eltalálja-e a nézők ízlését, és ha igen, akkor mennyire.

– Talán kicsit kevesebb tapasztalatom volt ebben a műfajban. Azt, hogy egy zenés darabban mikor kell énekelni egy dalt, hogy azt hogyan tudom sikeressé tenni, hogy rendezőként hogyan tudom úgy segíteni az írott művet, hogy még erőteljesebb legyen, abban azért nagyobb tapasztalatom volt. Ezért nagyon érdekes volt először a színpadra állítani ezt a darabot és látni azt, hogyan találkozik a nézők ízlésével, igényeivel – mondta el.