A Tobenzo zenekar 2021-ben alakult, akkor még baráti hobbi-zenélésként indult Wolf Tamás énekes-gitáros és Tamás Bence dobos részvételével. A srácok idén januárban döntötték el, hogy magasabb szintre szeretnék emelni a formációt és komolyabban szeretnének zenélni. Szükségük volt egy harmadik tagra, basszusgitárosukat pedig Raczkó Zoli személyében találták meg. Első kislemezük idén nyáron jelent meg, amit októberben három koncerten is bemutattak Békéscsabán: többek között felléptek az idei Csabai Kolbászfesztiválon is. Fő irányvonaluk a rockzene. Jelenleg három saját számuk van, emellett rendszeresen készít a csapat feldolgozásokat is.

– Hogyan készülnek a feldolgozások?

– A feldolgozások különlegessége, hogy mesh-up formában készülnek, vagyis általában nem egy dalt formálunk át a saját stílusunkra, hanem összegyúrunk két-három, vagy akár négy-öt dalt is, mindenzt úgy, hogy a hallgatóság számára ez egyetlen dal legyen. Olyan átvezetéseket, harmóniákat illesztünk össze, amik passzolnak egymáshoz – fogalmazott a frontember. – És persze azokat, amik a szívünkhöz közel állnak – tette hozzá a dobos.

– A saját számokhoz mi adja az ihletet, hogyan születnek?

– Ez eddig úgy történt, hogy én megalkottam a fejemben a dalokat, a gitártémát, a dalszöveget és az ének dallamot, amit otthon összerakok, majd elviszem a próbára, ahol meghallgatják a srácok. Ők pedig azt mondják, hogy igen vagy nem, de eddig szerencsére mindig igen volt a válasz – árulta el mosolyogva a frontember.

– Volt már három koncertetek is októberben Békéscsabán, ahol az új dalok is elhangoztak. Milyen volt a fogadtatás?

– A lemez fogadtatása elég jó volt, az embereknek tetszenek a dalok, főként a Ha elvesznék című szám, ami youtube-on is elérte már a 26 ezres megtekintést. A visszajelzések alapján a koncerteken is másképpen játszuk a saját dalokat, hiszen az mégis csak a miénk, de a közönségnek is legjobban azok szoktak tetszeni. Ez egy pozitív visszajelzés arra vonatkozóan, hogy talán jó úton járunk, jó zenét csinálunk – mondta el Wolf Tamás.

– Volt egy koncertünk a Csabai Rendezvénypajtában, ez egy jótékonysági esemény volt. Azután a közeli barátoknak, ismerősöknek szerveztünk egy koncertet a Csabagyöngye Kulturális Központba. Mindenhol azt kaptuk meg egyébként, hogy sokkal másabb lendülettel, kirobbanóbban játszuk a saját dalokat. A harmadik koncert a Csabai Kolbászfesztiválon volt, szerintem akkor volt bennünk a legnagyobb tűz, egy nagyon jól sikerült buli lett belőle, mi is azt élveztük a legjobban – idézte fel Tamás Bence.

– Miken dolgoztok jelenleg, mik a legközelebbi céljaitok?

– Elsősorban újabb saját dalokon dolgozunk, a fejemben már újabb három saját dal elkészült. Ezek szeretnénk most a legjobban és leggyorsabban összerakni, és áprilisig kiadni még egy kislemezt – árulta el az énekes.

– A három előző dal stúdió felvételén sok dolog kiderült, nagy tapasztalás volt számunkra, úgy hogy próbáljuk még jobban kidolgozni a dalokat próbatermi körülmények között. Van például a Gyere velem című dalunk, ennél a dalnál is nagyon sok mindent ott a stúdióban találtunk ki, adtunk hozzá, és így lett nagyon szuper. Tehát ezt igyekszünk most próbatermi körülmények között is megvalósítani, még tudatosabban – tekintett a jövőbe a Tobenzo dobosa.