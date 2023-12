A rendezvény házigazdája dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója volt. Felidézte, tanúja volt, amikor a Borozó asztalánál megalakult egy régészeti projekt, ami azóta is, 25 éve tart. Annak is szemtanúja volt, amikor megalakult Magyarország első és eddig egyetlen régészeti magazinja, ami azóta is él.

– Hárman ültek egy autóban, és beszélgettek: ebből lett ez a könyv. Ez a három ember kitalált valamit, amit gondozgatott, az ötlet tovább fejlődött, és egy sima néprajzos kiadványból lett egy helytörténeti alapmunka, benne egy kis régészettel, történelemmel és természettudománnyal. Egy rendkívül gazdag és gyönyörű kötet vágya, ötlete merült fel bennük – fogalmazott az intézményvezető, hozzátéve, a kötet aztán a Békés Vármegyei Önkormányzat támogatásának köszönhetően jelenhetett meg.

Varga Tamás alpolgármester elárulta, hogy az első kiadás is nagy érdeklődésre tartott számot, azonban azt még nehéz volt beszerezni. A második kötet ezzel ellentétben már kereskedelmi forgalomba is kerül, bárki számára elérhető lesz.

– Sok mindenre lehetünk büszkék. Arra a tartalomra, amit ez a könyv magában foglal, arra az összefogásra, ami a Békés Vármegyei Önkormányzat, a Munkácsy múzeum és a külső szakértők közreműködésével létrejött, és aminek egy ilyen gyönyörű, reprezentatív és informatikus kiadvány lett a gyümölcse – fogalmazott.

Zalai Mihály, a Békés Vármegyei Önkormányzat elnöke ismertette, a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban szerepelt egy pályázati felhívás, ami a vármegyei identitás erősítését célozta meg. Erre lehetőségre volt a vármegyei önkormányzatoknak is pályázni, ezután különítettek el a kötet javára egy összeget. Elhangzott, könyv első kiadása nagyon nagy siker volt, ezer példány jött ki a nyomdából. A második kötetet már piaci alapon jelentették meg, új külsővel, de szinte változatlan belső tartalommal. Zalai Mihály úgy fogalmazott, hogy a vármegyei településeket bemutató kiadvány igazi különlegességének a benne szereplő helyi történetek számítanak.

– Talán a családoknak is ezek a történetek adják a legegyszerűbben megragadható fogódzót a saját múltunkhoz. Minden családban vannak olyan történetek, melyeket szívesen mesélnek a karácsonyi asztalnál, akár sokadjára is. Ezek vezetnek vissza minket a saját múltunkhoz, és nincs ez másképp a települések esetében sem. Azok a történetek, amelyeket generációról-generációra átadnak egymásnak az emberek, segítenek az adott közösség számára megélni a hovatartozásukat – fogalmazott a vármegyei elnök.

A kötet jelenleg megvásárolható a Munkácsy Mihály Múzeumban, illetve a Tourinform irodában.