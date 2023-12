A program házigazdái dr. Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, Szente Béla, a Békéscsaba Kulturális Bizottságának elnöke, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója, Tímár Ella, a Jankay Tibor Közalapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Basics Beatrix művészettörténész, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Professzora, Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze, a kiállítás kurátora volt.

Dr. Basics Beatrix művészettörténész szerkesztő, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem professzora

Fotó: Für Henrik

Dr. Bácsmegi Gábor visszaemlékezett, korábban a múzeumban volt egy Jankay–Kolozsváry–Tevan kiállítás, ennek koncepciója azonban teljesen megváltozott a házfelújítás miatt. Hozzátette, az infláció, a háborús helyzet eredményeképpen elzáródtak azok a források, amelyek támogatták a kiállítások létrejöttét, ekkor egy fény volt az alagút végén a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Magyar Géniusz Programja. Az intézményvezető elárulta, ha a pályázat folytatódik, akkor terveik szerint egy új, lendületes Jankay–Kolozsváry–Tevan tárlattal jelentkeznek.

Tímár Ella a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány elnöke

Fotó: Für Henrik

Addig is azonban szerettek volna egy kis betekintést nyújtani a gyűjtemény egy részébe. Az NKA pályázatának köszönhetően hozták létre a most megnyílt tárlatot, ahol Jankay Tibor több mint hetven alkotása látható két teremben. Míg az egyikben az utcaképek uralkodnak, a másikban a füstös Párizsi éjszakai élet elevenedik meg. A múzeumigazgató elmondta, Gyarmati Gabriella kurátorral egy olyan kiállítást hoztak létre, ami biztosan mindenkinek újdonság lesz.

– Száz évet ugrunk vissza az időben, hiszen Jankay Tibor művei az '20-as évek Párizsába kalauzolnak minket. A művészet áthidalja a földrajzi távolságot, ennek lesznek tanúi a kiállítás megtekintői – kezdte Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere.

Kiemelte, nem egyedi, hogy egy híres, és sokak által ismert csabai képzőművész Párizshoz kötődik, hiszen a leghíresebb békéscsabai származású művészek mindegyike élt, alkotott, tanult a francia fővárosban. Így például a múzeum névadója, Munkácsy Mihály is, aki az 1870-es évek első felében érkezett Párizsba és évekig ott is élt.

Egy csabai az őrült évek Párizsában címmel nyílik időszaki kamaratárlat Jankay Tibor munkáiból a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban

Fotó: Für Henrik

– Jankay Tibor az 1920-as években több évig élt és alkotott Párizsban. Említhetném Perlrott Csaba Vilmost is, aki békéscsabai születésű, és pont a '20-as években bontakozott ki művészete Párizsban. Ne feledkezzünk meg városunk díszpolgáráról, Schéner Mihályról, aki a '60-as években tisztén több évet töltött kint. Így tett Pátkai Ervin is, akire igazán büszkék lehetünk, hiszen egy európai és világszinten is elismert szobrászunk – ismertette a városvezető azon helyi művészeket, akik a szerelmesek városában is megvetették lábukat.

A kor történelmi kontextusáról elmondta, amíg az 1920-as évek a legtöbbeknek a felszabadulást, a szabadságot hozta, nekünk, magyaroknak sajnos a nemzet talán legnagyobb történelmi tragédiáját, amely máig érezteti hatását. Azonban Párizsban akkor megváltozott az élet: központja lett az irodalom, a képzőművészet, a film és a zenekedvelőknek, de az abszint, az ópium, a jazz zene és az új divatirányzatoknak is ez volt a korszaka. Jankay Tibort is megihlette az ott tapasztalt élet, művei különleges érzéseket hívhat elő a látogatókból.

Tímár Ella, a Jankay Tibor Közalapítvány kuratóriumának elnöke egy új, fontos mérföldkőnek nevezte a most megnyílt tárlatot. Jankay Tibor művészeti öröksége, mely a város tulajdona, 2013-ban muzeális értéket kapott, ennek köszönhetően egy új fejezet kezdődött mind az alapítvány, mind a Munkácsy Mihály Múzeum életében.

A kuratóriumi elnök ismertette, Jankay első önálló kiállítása is Békéscsabán nyílt, még 1923-ban, az Auróra Kör szervezésében, a városi múzeumban. Hangsúlyozta, munkásságát, sokoldalú művészetét és tevékenységét nem egyszerű bemutatni, hiszen az alkotó a 19. században született, a 20. században élt, most pedig, száz év elteltével úgy kell megrendezni a kiállítást, hogy a ma embere számára is érdekes legyen.

Dr. Basics Beatrix művészettörténész, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem professzora úgy fogalmazott, egy olyan művészről van szó, aki végig élt egy évszázadot, és nem akármilyen életutat mondhat magáénak.

– Ez a kiállítás a korai szakaszát mutatja be, azt az időszakát, amikor mindenki Párizsba igyekezett. Nem csak a város vonzereje miatt, hanem amiatt a hatalmas művésztársaság miatt, amely ott élt, és melynek mindenki a tagja szeretett volna lenni. Ezt a közösséget a párizsi iskolának (École de Paris) nevezték, melynek nem csak a képzőművészek voltak fontos szereplői, hanem az irodalom, zene képviselői is, így egy nagyon gazdag kulturális élet alakult ki. Jankaynak ez is hatalmas vonzerőt jelentett – árulta el.

A kiállításon többféle képe is látható a művésznek: korai műveit a szénrajzok jellemezék, mellyel remekül visszaadja a párizsi hangulatot. Emellett vannak vidám, könnyed, levegős krétarajzai és pasztell alkotásai is, témájuk szintén a Párizsi látvány. A művészettörténész úgy összegzett: ezzel a kiállítással egy kivételes életmű került Békéscsabára.