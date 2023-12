Szombaton megnyitották a Tabán 30 – Emberöltőnyi tánc, hagyomány, közösség című kiállítást, amelyen rengeteg fotó látható a közösségi eseményekről, a külföldi utakról, az évzárókról, az autentikus és táncszínházi koreográfiákról, a Viharsarki Vigadalom rendezvényeiről. Az eseményen közösen fellépett az Alföld Quartet és két táncos, Szelezsán Rebeka és Harmati Patrik.

Farkas Tamás, a Tabán Táncegyüttes művészeti vezetője, a Tabán Néptánc Egyesület titkára elmondta, hogy a táncegyüttest Kistabán néven Kurtucz Borbála alapította 1993-ban, a város peremkerületi általános iskoláinak táncosaiból. Az elmúlt három évtizedben több mint ezer gyermek, fiatal és felnőtt táncolt a Tabán kötelékében, a táncegyüttest az egyesület működteti.

Varga Tamás alpolgármester kiemelte, hogy Békéscsaba egyik büszkesége a Tabán Táncegyüttes, amely fontos szerepet tölt be a város életében. Elhivatottan vitte a zászlót és tanította a gyermekeket Kurtucz Borbála, és fia, Farkas Tamás vette át tőle a stafétát, aki fontosnak ítéli, hogy terepen is dolgozzanak, és két évtizede gyűjtenek szerte a Kárpát-medencében. Hangsúlyozta, hogy nívódíjak, kiváló előadások fémjelzik az elmúlt három évtizedet, és hogy a Tabán Táncegyüttes pár éve a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést is kiérdemelte az önkormányzattól.

A Tabán Néptánc Egyesület egy népművészeti rajzversenyt is hirdetett a 30 év apropóján két korosztály számára, amelyre mintegy 200 alkotás futott be. A legjobb pályamunkákból szombaton ugyancsak kiállítás a nyílt Téglában, illetve ekkor ismertették a verseny eredményeit.

Helyezett lett az első kategóriában Turjak Jázmin, Serfőző Dóra, Ancsin Emese, Urbancsok Kata, Hirth Hanga Flóra és Horváth Noémi, míg a másodikban Szlancsik Luca, Lauday Izabella, Uhljár Dóra, Adamik Alexandra, Lakó Jázmin, Rácz András. Különdíjat kapott Duda Zsófia, Domokos Olivér, Bakos Bianka, Ötvös Viktória Anasztázia, Illés Emese, Molcsán Izabella, Domján Boglárka, Székely Richárd, Határszéli Luca, Bozsányi István Noel és Bozsányi Ramíró.