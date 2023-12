Molnár Lajos még gyermekkorában kezdett foglalkozni szépirodalommal, s mint a legtöbb fiatal elsőként verseket írt. Első költeményei a Pajtás nevű újságban jelentek meg 14 éves korában, míg rendszeresen publikálni a ’80-as években kezdett. Tölgyút című verses kötete 1999-ben jelent meg.

A novellák napjaink Békés megyei világát jelenítik meg, de a múlt egy-egy szeletét is megidézik

Forrás: BMH

– Prózát viszonylag későn, az ezredfordulón kezdtem el írni. Gabriel García Márquez Száz év magány című regénye, amit a 20-as éveim elején olvastam, nagy hatással volt rám – fogalmazott. – Nagyon megfogott az a világ, a mágikus realizmus, és szerettem volna valami hasonlót írni, csak amíg Márquez a dél-amerikai, addig én a magyar hagyományokra, a magyar hitvilágra szerettem volna építeni. Negyven éves korom környékén láttam neki ezeknek a novelláknak, illetve kisprózáknak a megírásához. A szerkesztőknek tetszettek az írások, amelyek megjelentek az Élet és Irodalomban, illetve a Bárka című folyóiratban is.

2018-ban jelent meg az Arcok Csudaballáról című kisprózákat tartalmazó kötete, amiben szerző építkezett a gyermekkori emlékeire, a magyar hitvilágra, amiket összegyúrt egy képzeletbeli álomvilággal.

– Ezt követően született meg az elhatározás, hogy legközelebb teljesen mást fogok írni. Akkoriban a múlt érdekelt elsősorban, a mostani, ősszel megjelent kötet ellenben nagyon is a máról szól. Volt olyan szerkesztő, akinek először furcsa is volt, hogy nem a mágikus realizmus köszön vissza az írásokból – tette hozzá. – Engem viszont érdekelt a kísérlet. A novellákban az a világ jelenik meg, amelyben most élünk, és az, ahol élünk, Békés megye. Persze teljesen a történelem sem marad ki az írásokból, itt lakom Mezőberényben, rám is hat a település és a térség múltja. Éppen ezért a málenkij robot, a kuláküldözés, Molnár Sándor köröstarcsai gazda tragikus kivégzése, az 1956-os megtorlások egyaránt szerepet kapnak, de már mai szemmel láttatva a gyakran tragikus eseményeket. A kötet borítója Csuta György festőművész alkotása alapján készült.