Megtudtuk, mivel a Lovász György vezette Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület elképzelését a Városi Civil Alapból elnyert támogatással tudták megvalósítani, ezért nem csupán kulturális, hanem harcművészeti is volt a Japán Nap.

A megnyitó után Gregor László, a Békés Megyei Harcművész Szövetség elnöke mutatta be Japánt egy harcművész szemével az érdeklődőknek. A múzeum boszorkányos termében a nap folyamán több előadást is láthattak, hallhattak az érdeklődők: Hankó Ferenc MAPON-elnök Hirosima várost és nevezetességeit, Erdős Géza az origami érdekességeit mutatta be, K. Mizsur Anita pedig Az 1000 daru: legenda, remény, béke címmel tartott előadást. Különlegessége volt a napnak a Szakura együttes fellépése, valamint a záróelőadás, amiben a ZEN meditáció elméletével és gyakorlatával ismertette meg a közönséget Setcho Dániel.