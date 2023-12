– Az összes képet szeretem. Veresné Klári, akié most a kezdőkép, bevonta három tanítványát is. Mások is vannak, akik először festettek, míg a többiek a kemény magot alkotják. Utóbbiba tartozik Horváth Éva, Beraczkáné Veronika is, akik már öt éve fogják az ecsetet – sorolta G. Pataki Mária. A festőklub vezetője hangsúlyozta, ő valójában nem tanít, hanem továbbadja tudását. Csak annak segít, aki kéri, mindig a jót keresi meg a képeken, a legfontosabb, hogy az alkotók beleadják szívüket-lelküket.

Ki mernek állni a közönség elé

– Az önbizalomhiány jellemző, szinte mindenki azzal jön a Padlásterápiára, hogy nem tud rajzolni, aztán kiderül, mégis tud. A festőklub tagjai már bátran ki mernek állni a közönség elé. A mottóm, hogy görcsös megfelelni akarást el kell engedni a felszabadult alkotáshoz. Nem érdekes, ha a rajz nem tökéletes, mert nincs tétje. Az, aki ránéz a képekre, látja, hozzá is szólnak, örömöt, megnyugvást váltanak ki belőle. Az Angyali szó talán még inkább megszólít; a metropolisz felett is angyal száll az egyik képen, a másikon modern alakot ölt a glória. Van, amelyiken az eredeti, bibliai témát, misztériumot dolgozta fel az alkotó – sorolta G. Pataki Mária, hozzáfűzve, Drimba Péter Egerből alkot, számítógéppel, Taután Éva Gyuláról küldi el a képeit. Rajeczki Anikó négy gyermek édesanyjaként, Dobos Lenke öt gyermek és tíz unoka mellett alkot rendszeresen.

Mindenkire nagyon büszke

– Fachs Judit munkái is lenyűgözőek, most az arany színvilágot hozta el. Mester Katától kezdve Hanyeczné Zsuzsin át az absztraktban utazó Martos Katáig mindenki a saját stílusát, egyéniségét, finomságát jeleníti meg a képein. Varga Juditék otthonról dolgoznak, nyolcvan év felett is aktívak. Marosán Judit gyengénlátóként fest velünk, Erdélyi Marcsi az unokáját hozta el, de szintén itt ragadt a klubban. Van mérnök, gazdálkodó is a csapatban, akik sohasem tanultak rajzolni. Mindenkire büszke vagyok – részletezte G. Pataki Mária, hozzátéve, amikor együtt festenek, szinte repül az idő, elcsodálkoznak, mennyire elfelejtik a hétköznapok küzdelmeit.

140 kép csempész ünnepi várakozást a Lencsési Közösségi Ház falai közé. Fotó: Bencsik Ádám

– Bármilyen gondunkat ki lehet festeni magunkból, nem kell rajztudás. Sokszor én is úgy érzem, vezetik a kezem. Az angyalok kapcsán a legtöbben már a karácsonyi ünnepkörre fókuszáltak, de számomra a téma Tünde lányom életét, életben tartását jelenti. Angyalos képeim közül párat Veresné Klári tanítványainak ajándékoztam. Olyan, mintha a legfiatalabbakat is Tünde lányom küldené.

Padlásterápia és a megálmodója

G. Pataki Mária nemrég ünnepelte hetvenedik születésnapját. Gyermekkorában kezdett el festeni, Gazsy Endre festőművész-tanár indította el a pályán, majd Mokos József festőművész-tanár, valamint Banner Zoltán művészettörténész segítette a fejlődésben. Szeretné ő is tovább adni a tudását; a Padlásterápia 2018 óta működik. A tagok hetente kétszer találkoznak a Lencsési lakótelepi bibliotékában. Legközelebb december 21-én nyílik tárlatuk Mennyország címmel a megyei könyvtárban. Különleges alkalom lesz, hiszen valamennyi kiállító elajándékoz egy képet egy számára fontos személynek.